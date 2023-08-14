В Крылатском пройдут соревнования ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE 2023

Состоятся женский и детские забеги, соревнования по триатлону среди детей, заплывы на открытой воде, триатлонные гонки на дистанции OLYMPIC и командная эстафета SUPERSPRINT RELAY

ТАСС, 14 августа. В Москве 18-20 августа состоится фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE 2023. Соревнования пройдут в одном из самых красивых мест столицы - Крылатском. В рамках соревнований состоятся женский и детские забеги, соревнования по триатлону среди детей, заплывы на открытой воде, триатлонные гонки на дистанции OLYMPIC и командная эстафета SUPERSPRINT RELAY. Также пройдут Чемпионат России по триатлону (дисциплины триатлон и триатлон-эстафета) и Всероссийские соревнования по триатлону в дисциплине триатлон-спринт среди юниоров.

Откроет фестиваль спорта по традиции детский забег STARKIDS. Юные спортсмены до 7 лет пробегут дистанцию 500 м, а атлеты от 8 до 12 лет - 1 тыс. м. По итогам забега каждый участник получит медаль, а также подарки и сладости от партнеров и спонсоров. Продолжением первого дня соревнований станет женский забег IRONLADY. Девушки пробегут 5 км по набережной гребного канала, а на финише их будут ждать медали и цветы от организаторов.

Во второй соревновательный день состоятся триатлонные гонки на олимпийской дистанции среди любителей и профессионалов. Участники преодолеют поэтапно 1,5 км во время плавания, 40 км в рамках велоэтапа и 10 км во время забега. Плавательный этап пройдет в гребном канале Крылатское. Велоэтап - по улице Нижние Мневники, а у участников Чемпионата "захватит" и олимпийские велокольца. Завершающий, беговой этап, проложен вдоль гребного канала Москвы.

В третий день фестиваля пройдет эстафетная гонка SUPERSPRINT RELAY. В команде - по два или четыре спортсмена, каждый из которых последовательно проходит все три этапа триатлона: заплыв на 250 м, велогонку на 5 км и забег на 1,5 км.

Завершением фестиваля станут заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили (1,852 км и 3,704 км соответственно).

"Второй год подряд совместно с Федерацией триатлона России мы проводим соревнования в Крылатском. Это спортивная локация Москвы вновь соберет вместе профессионалов и любителей. Финишировав, любители смогут наблюдать за гонкой триатлетов на Чемпионате России. Три дня в рамках фестиваля будут соревноваться и дети, и юниоры, и взрослые атлеты. Такая палитра аудитории позволяет стать частью большого спортивного сообщества с самых ранних лет и вдохновляться на развитие и достижения", - рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

ТАСС - информационный партнер.

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