Фестиваль бега в горах ROSA RUN пройдет в октябре 2024 года

Участники получат трофейную футболку и смогут собрать коллекцию авторских медалей за каждый забег

ТАСС, 14 августа. Ежегодный спортивный фестиваль ROSA RUN пройдет 10 - 13 октября 2024. Традиционно майские соревнования состоятся на этот раз в октябре.

ROSA RUN - первый и единственный 4-дневный беговой фестиваль в России в горах. В 2024 году мероприятию будет 9 лет.

В первый день состоится один из самых сложных забегов - ROSA PEAK: бегунам предстоит преодолеть 7 км по горнолыжной трассе на вершину гору Роза Пик, а максимальный набор высоты составит 1150 м.

Во второй день фестиваля посвящен командному забегу ROSA QUEST. Дистанция примерно 10 км. Участники будут проходить испытания и выполнять задания на различных станциях бегового маршрута.

В третий день пройдет карнавал ROSA CARNIVAL. Участники в костюмах пробегут дистанцию 2,1 км, а лучшие образы будут отмечены специальными призами и подарками.

В заключительный день начинающие трейлраннеры попробуют свои силы в ROSA GREEN TRAIL на 8 км, а более опытные бегуны примут участие в ROSA RED TRAIL на 26 км.

Все участники фестиваля получат трофейную футболку и смогут собрать коллекцию авторских медалей за каждый забег. Гостей также традиционно ждут спортивно-образовательная дневная и развлекательная вечерняя программы.

"ROSA RUN - это особое событие в жизни нашей команды. Невероятно теплый фестиваль, праздник спорта для всей семьи. В 2020 году мы уже проводили его осенью и теперь повторим этот опыт. Более мягкая, стабильная погода, золотая листва и виды гор украсят наши соревнования. Я надеюсь, еще больше участников откроют для себя фестиваль ROSA RUN", - рассказал Владимир Шейкин, генеральный директор ROSA RUN.

"Мы рады вновь принять этот популярный праздник спорта и хорошего настроения. Уверен, что все участники фестиваля испытают только самые позитивные эмоции от впечатляющих горных ландшафтов, возможностей нашего курорта, преодоления себя на дистанциях и радости побед. Из года в год число любителей бега в горах Сочи растет, что неудивительно - программа ROSA RUN всегда отличается разнообразием форматов и прекрасным балансом между спортом, знаниями и развлечениями", - отметил генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

ТАСС - информационный партнер.

Возрастное ограничение: 18+.