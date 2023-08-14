Первый блог-тур "Путешествуй по России" при участии Сбера финишировал в Крыму

Менее чем за неделю участники автопробега - журналисты ТАСС, Рамблер, "Муз-ТВ", Snob, StarHit, "Москва 24", "Мойка 78" и тревел-блогеры - преодолели 3,6 тыс. км

ТАСС, 14 августа. В Крыму финишировал автопробег с участием Сбера "Путешествуй по России". В нем приняли участие 20 журналистов из федеральных СМИ и тревел-блогеров из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Центрально-Черноземного банка Сбербанка - соорганизатора проекта.

Менее чем за неделю участники автопробега преодолели путь в 3,6 тыс. км. В пути журналисты ТАСС, Рамблер, "Муз-ТВ", Snob, StarHit, "Москва 24" и "Мойка 78", а также тревел-блогеры посетили десятки мест для семейного отдыха, офисы Сбера, а также протестировали работу безналичных платежных сервисов SberPay.

"Историю создания сберегательного дела представили участникам в Санкт-Петербурге. В Москве одной из ключевых точек маршрута стала штаб-квартира Сбера на Кутузовском проспекте. В Липецкой области журналисты и блогеры увидели, как дышит огнем Змей Горыныч на "Кудыкиной горе". В Воронежской области участники посетили Дворцовый комплекс Ольденбургских и парк детского и семейного отдыха Нелжа.ру и познакомились с ресторанами El Chico и "ТулиновЪ Дом". А в Ростовской их встретили в одном из самых красивых ландшафтных парков России - "Лога", - сказано в релизе.

"Проект "Путешествуй по России" состоялся благодаря партнерским интеграциям. Автомобильная электронная площадка Fresh предоставила автомобили, на которых участники отправились из Санкт-Петербурга в Крым. Финальной точкой поездки стал курорт премиум-класса Mriya Resort & SPA, который также выступил партнером проекта.

"Идея проекта родилась в Воронеже. Проект показал, что отечественный автотуризм имеет отличные перспективы для развития. Поддержка таких замечательных историй возможна в будущем по другим территориями нашей страны. В центре Сибири, на Горном Алтае мы запустили всесезонный курорт Манжерок. В будущем было бы интересно посмотреть нашу страну, проехать больше километров, познакомившись с большим количеством достопримечательностей", - сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В пресс-службе добавили, что следить за поездкой можно было на ресурсе генерального информационного партнера - Рамблер. В каждом регионе участникам проекта задавали вопросы по экскурсионным программам, а в конце пути на основе их ответов нейросеть Kandinsky 2.2 сгенерировала арт-композицию по мотивам их поездки.

"Нам хотелось познакомить как можно большее количество жителей России с историей и традициями, которыми богат каждый регион. Маршрут был выстроен так, чтобы путешественники получили яркие впечатления и эмоции по дороге к морю. В нашей стране много городов, которые с точки зрения туризма недооценены. И если в каждом из них встретить человека, который любит всей душой родные места, то он может очень многое рассказать. Именно поэтому мы и решили собрать тревел-блогеров и журналистов, которые владеют большой аудиторией и могут делиться информацией. Ну, и, конечно, мы благодарим не только наших коллег из других территорий, но и внешних партнеров, которые поддержали проект", - отметила председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

В пресс-службе добавили, что активную поддержку "Путешествуй по России" оказали Mriya Travel, сервис бронирования Отелло, Дворцовый комплекс Ольденбургских, парк Лога, Ливадийский музей-дворец, 2GIS, Звук, парк "Кудыкина гора"; рестораны: Bjorn, El Chico, "1586", "Тулиновъ Дом", Проектный офис по туризму ЦФО и Фрос Region PR, а также парк детского и семейного отдыха Нелжа.ру.

Презентация проекта "Путешествуй по России" состоялась в июне этого года в рамках Петербургского международного экономического форума на территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. В торжественной церемонии принимали участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор одного из ведущих курортов Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.