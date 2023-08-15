ПСБ и ЦСКА продлили соглашение о сотрудничестве

Стороны также планируют проводить совместные мероприятия, целью которых станет повышение финансовой грамотности и развитие экономической эрудиции спортсменов и сотрудников клуба

ТАСС, 15 августа. ПСБ и ЦСКА подписали соглашение о продолжении сотрудничества при реализации совместных проектов и программ, в том числе социальных. Свои подписи под документом поставили Олег Барыбин, первый заместитель председателя ПСБ, и полковник Артем Громов, начальник ЦСКА, на полях Международного военно-технического форума "Армия-2023".

Соглашение предполагает расширение и укрепление сотрудничества в сфере спорта и физической культуры, участие в организации спортивных событий Вооруженных сил Российской Федерации и продвижение идей здорового образа жизни. Стороны также планируют проводить совместные мероприятия, целью которых станет повышение финансовой грамотности и развитие экономической эрудиции спортсменов и сотрудников клуба.

"Тема поддержки спорта является актуальной и широко обсуждаемой, в том числе в свете стоящих приоритетов по развитию физической культуры и спорта в стране. ПСБ последние несколько лет уделяет пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры не только в рамках спонсорства и благотворительности. ПСБ уже построил ледовый дворец в подмосковном парке "Патриот", открыл 12 центров уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям" и планирует и дальше продолжать участвовать в развитии физической культуры и спорта в стране. Реализация соглашения с ЦСКА, уверен, станет значимым импульсом нашего профессионального и дружеского партнерства в области спорта", - сообщил Олег Барыбин.

В рамках церемонии подписания председатель ПСБ Петр Фрадков и Олег Барыбин были награждены юбилейными медалями Министерства обороны Российской Федерации "100 лет Центральному спортивному клубу Армии".