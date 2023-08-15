ПСБ и Вологодский оптико-механический завод подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение направлено на расширение сотрудничества по действующей линейке банковских продуктов ПСБ, используемых предприятием

ТАСС, 15 августа. ПСБ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключил соглашение о сотрудничестве с Вологодским оптико-механическим заводом - ведущим отечественным производителем оптических и тепловизионных приборов. Документ подписали Олег Минаев, первый заместитель председателя банка, и Василий Морозов, генеральный директор предприятия.

Соглашение направлено на расширение сотрудничества по действующей линейке банковских продуктов ПСБ, используемых предприятием. В рамках соглашения стороны также разработают новые форматы для стимулирования роста финансовых результатов компании.

"ПСБ активно содействует развитию отечественных предприятий приборостроительной отрасли и оказывает всестороннюю поддержку в наращивании производственных мощностей для создания и поддержания полного жизненного цикла техники отечественного производства. Вологодский оптико-механический завод является одним из ключевых партнеров банка, и подписанное соглашение определяет стратегические приоритеты развития в области долгосрочного сотрудничества. В рамках партнерства ПСБ предложит заводу учитывающие специфику финансовые инструменты для своевременного выполнения производственной программы предприятия", - сказал Минаев.

"Благодаря финансовой поддержке банка мы сможем реализовать ряд мероприятий в контексте текущей деятельности завода. Наращивание партнерства будет способствовать дальнейшему развитию ВОМЗ и росту производственного потенциала", - сказал Морозов.