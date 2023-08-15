В Москве пройдет концертная программа, посвященная творчеству Германа Витке

Мероприятие состоится 1 октября

ТАСС, 15 августа. В концертном зале "Москва" 1 октября 2023 года пройдет концерт "Тот, который...", посвященный творчеству Германа Витке.

В мероприятии примут участие артисты, знавшие поэта, которые исполнят песни на его стихи: Леонид Агутин, Анжелика Варум, Александр Иванов, группа "А'Студио", Александр Панайотов, Алсу, Александр Добронравов, Евгений Кемеровский, Лада Дэнс, Сергей Крылов, Людмила Соколова и Ирина Дюкова.

Германа Витке не стало 12-го августа 2022 года. Герман Витке - обладатель большого количества наград, премий, получавший не единожды звание "поэт года". Первой композицией на стихи Витке стала песня "Делай как я" в исполнении Богдана Титомира.

Звезды российской эстрады всегда по достоинству ценили таланты Витке. Композитор Илья Зудин, который сотрудничал с поэтом, назвал его одним из лучших поэтов-песенников. Музыкант считал, что "Витке умел наполнять тексты глубоким смыслом и игрой слов, а сам при этом был открытым человеком, фантазером, стремящимся жить на все сто".

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов подчеркнул, что "именно участие Витке - замечательного, талантливого и творческого человека - обеспечило группе хороший старт. Кроме того, именно ему "Иванушки" обязаны свои названием".

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