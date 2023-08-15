ПСБ откроет мини-офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

В частности, в офисах нового формата сотрудникам будут доступны платежные карты, вклады и накопительные счета

ТАСС, 15 августа. ПСБ и Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" заключили соглашение об открытии офисов нового формата на территории предприятий, входящих в Концерн. Документ подписали Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Ян Новиков, генеральный директор Концерна.

Соглашением предусмотрено создание сети мини-офисов на территории крупнейших предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Москве, Туле, Брянске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ижевске и др. В офисах нового формата сотрудникам будет доступен широкий спектр банковских услуг, в том числе платежные карты, вклады и накопительные счета, оформление кредитов, а также консультации по любым финансовым вопросам. Также сотрудники получат возможность оперативно оформить зарплатные карты банка и смогут пользоваться финансовыми продуктами на льготных условиях.

На церемонии подписания Фрадков отметил: "Сегодня ПСБ реализует целый ряд финансовых программ, нацеленных на развитие кадрового потенциала оборонной отрасли страны, что в конечном итоге способствует росту стабильности и благополучия людей, занятых в этой сфере. Банк внедряет новые форматы предоставления финансовых услуг сотрудникам предприятий ОПК. В тесном сотрудничестве с Концерном ВКО "Алмаз-Антей", одним из лидеров в сфере производства систем и комплексов воздушно-космической обороны страны, мы развиваем сеть офисов нового формата на территории самих предприятий для повышения удобства и доступности банковских сервисов для работников".

"Сотрудничество с ПСБ оказывает положительное влияние на возможность развития предприятий Концерна, позволяет увеличить объем инвестиций, и, как следствие, ускорить техническое перевооружение наших предприятий, обеспечить безусловное выполнение заданий государственного оборонного заказа, исполнение обязательств по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества и развитие гражданских направлений деятельности Концерна. Сегодняшнее соглашение даст старт новому направлению сотрудничества Концерна и ПСБ, подчеркнет, что главной движущей силой Концерна являются рабочие коллективы, а нашим приоритетом – забота о них", - сказал Новиков.