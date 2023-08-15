На первом Международном буддийском форуме обсудят развитие восточной медицины

Участники форума уделят внимание проблемам интегративной медицины на основе сочетания буддийских традиций и достижений науки, инновационным методам врачебной диагностики, мониторингу эффективности и безопасности лечения

ТАСС, 15 августа. Участники первого Международного буддийского форума (16+), который пройдет в Бурятии, обсудят перспективы развития восточной медицины. Об этом ТАСС сообщили организаторы форума.

"Текущее состояние и перспективы развития восточной медицины и буддийского образования рассмотрят участники I Международного буддийского форума", - говорится в сообщении. Участники форума уделят внимание проблемам интегративной медицины на основе сочетания буддийских традиций и достижений науки, инновационным методам врачебной диагностики, мониторингу эффективности и безопасности лечения.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, "восточная медицина на протяжении тысячелетий показывает свою эффективность, успешно интегрируясь в современную медицину". "Особенно это актуально для нашей республики, где методы традиционного врачевания включены в услуги государственной медицины. <...> Уверен, что опыт нашего Центра восточной медицины интересен для других стран, а нам, в свою очередь, нужны оценка и перспективные разработки науки", - добавил он.

О форуме

Международный буддийский форум пройдет в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. К участию в нем приглашены гости из 13 стран, включая Монголию, Непал, Индию, Китай, Мьянма, Шри-Ланку, Вьетнам, Таиланд и другие. Всего более 80 иностранных участников, в числе которых - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ Калмыкии, Тувы, Алтая, Забайкальского края и Иркутской области.

На форуме планируется обсуждение развития буддийского образования, международного взаимодействия университетов и ученых, межконфессионального диалога, вопросов безопасности и воспитания молодежи и других тем.

Форум проводится в рамках 100-летия Республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры. Его организаторы - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.