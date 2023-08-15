ПСБ профинансирует проекты "Росэлектроники" на 10 млрд рублей

Банк и Объединенная приборостроительная корпорация планируют совместную разработку программ для управления финансовыми ресурсами и реализации проектов организаций холдинга

ТАСС, 15 августа. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" ПСБ и Объединенная приборостроительная корпорация (управляющая организация холдинга "Росэлектроника"

Госкорпорации Ростех) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого подписали кредитный договор на 10 млрд рублей. Подписи под документами поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Сергей Сахненко, генеральный директор "ОПК".

В рамках соглашения ПСБ и Объединенная приборостроительная корпорация планируют совместную разработку программ для управления финансовыми ресурсами и реализации проектов организаций холдинга.

"Одна из главных задач банка сейчас – содействие в опережающем развитии научных и промышленных компетенций ОПК. Мы готовы поддерживать такие программы на любом этапе. ПСБ уже более пяти лет является финансовым партнером Объединенной приборостроительной корпорации, участвует вместе с предприятиями холдинга в реализации ряда государственных программ, которые имеют большое значение для выполнения масштабной задачи обеспечения технологического суверенитета России. Вместе с холдингом мы намерены реализовать масштабные проекты, которые будут способствовать дальнейшему развитию радиоэлектронной промышленности нашей страны", - рассказал Петр Фрадков.

"Сегодня предприятия промышленности существенно нарастили динамику производства в связи с возросшим гособоронзаказом и увеличением спроса на отечественные решения для создания доверенной IT-инфраструктуры, защиты информации, противодействия беспилотникам, организации связи. Надежное финансовое плечо позволит предприятиям холдинга эффективно реализовывать проекты, способствующие созданию высокотехнологичных отечественных продуктов и формированию научно-технического задела для дальнейшего развития радиоэлектронной отрасли России", - отметил Сергей Сахненко.