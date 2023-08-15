В школах Новосибирской области осенью покажут фильм о новосибирских волонтерах СВО

Фильм создан общественным движением "Женская ассамблея Новосибирской области"

ТАСС, 15 августа. Документальный фильм "Все и каждый" о волонтерах Новосибирской области, помогающих участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, планируют показать школьникам на внеклассных занятиях. Фильм создан общественным движением "Женская ассамблея Новосибирской области", рассказала в пресс-центре ТАСС председатель президиума регионального общественного движения Ирина Кива.

"Был создан фильм, который стал очень популярен среди населения и, главное, среди молодежи. Он несет функцию воспитательную, образовательную, которую сегодня - и Андрей Александрович (губернатор региона Андрей Травников - прим. ТАСС) этот вопрос поддержал, - мы планируем с сентября месяца запускать его на внеклассных уроках в школах - о самом главном, для того, чтобы показывать нашей молодежи и воспитывать ее в патриотическом духе, в патриотическом стиле", - сказала Кива.

Она уточнила, что продолжительность фильма 20 минут, его герои - это волонтеры, которые в регионе занимаются поддержкой участников СВО и их семей. "В этом фильме не указываются регалии, там нет фамилий, просто имена, нет постановочных кадров, потому что в героях этого фильма отражена та огромная масса людей, которая занимается данным направлением", - сказала она.

Первый заместитель руководителя администрации, руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова рассказала, что созданное в марте этого года в ответ на запрос общества на консолидацию и объединение усилий общественное движение "Женская ассамблея Новосибирской области" организовало конференцию "Новосибирь: женское лидерство", которая пройдет в Новосибирске 17 августа. В программе конференции - панельные дискуссии, где участницы смогут презентовать свои проекты и получить новые знания о качествах современного руководителя.

Исполнительный директор Новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации по развитию малого и среднего предпринимательства "Опора России" Наталия Кошелева добавила, в рамках конференции пройдет выставка-ярмарка, где будут представлены товары, сделанные женщинами для женщин, а также две фотовыставки, первая посвящена женам героев, ожидающих своих мужей с СВО, вторая - всем мамам.

Возрастное ограничение: 0+.