Организаторы программы "Мы - Россия" объявили о планах гастролей нацколлективов

В этом году во Всероссийский гастрольно-концертный план включили 18 новых коллективов

ТАСС, 15 августа. Стартовавшая в 2020 году программа "Мы - Россия" (6+) Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации пользуется популярностью среди творческих коллективов страны. Так, в прошлом году в ней приняли участие 44 творческих коллектива - состоялся 371 концерт в 72-х регионах страны; выступления участников программы посмотрели 250 тыс. зрителей.

В этом году во Всероссийский гастрольно-концертный план включены 18 новых коллективов, и среди них Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".

"Проект Министерства культуры Российской Федерации "Мы - Россия" - грандиозен, за короткое время он стал символом единения российской народной культуры. Коллектив с воодушевлением готовится к этим гастролям, ведь это уникальная возможность познакомить зрителей нашей страны с казачьим фольклором, который собирает и бережно хранит государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье". Для гастрольного тура коллектив подготовил замечательную концертную программу "В вихре танца песнь пою…", в основе которой уникальный фольклор терского казачества. Сегодня сложно переоценить кропотливую работу РОСКОНЦЕРТа в организации гастролей профессиональных народных коллективов, деятельность которого способствует сохранению российской самобытности и созданию условий для обеспечения доступности культурных благ. Мы благодарны РОСКОНЦЕРТу за прекрасную возможность стать частью важного проекта "Мы - Россия" и подарить новым зрителям частицу своей казачьей души", - сообщил художественный руководитель коллектива, заслуженный артист РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Стяжкин.

Совсем скоро (в середине августа), впервые в рамках федеральной программы "Мы - Россия" выступит и Государственный ансамбль народного танца "Ингушетия" (г. Магас). Коллектив даст концерты в 9-ти российских городах - Костроме, Нижней Туре, Ирбите, Алапаевске, Среднеуральске, Каменске-Уральском, Сысерти, Верхней Туре и Кирове. А в конце августа активный участник программы "Мы - Россия" знаменитый Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" (г. Махачкала) поедет на гастроли в Ухту, Воркуту, Печору, Усинск и Сыктывкар.

В сентябре впервые на гастроли по программе "Мы - Россия" практически одновременно отправятся Ансамбль казачьей песни и пляски "Разгуляй" им. С. В. Балабана Мордовской государственной филармонии (г. Саранск) (07.09 - 14.09) и Государственный ансамбль танца "Урал" (г. Челябинск) (08.09 - 17.09). Ансамбль казачьей песни и пляски посетит Назрань, Махачкалу и Уфу, а челябинский коллектив - Махачкалу, Дербент, Грозный, Владикавказ и Беслан.

Кроме этого, в сентябре концерты Астраханского государственного ансамбля песни и танца увидят жители Омска, Новосибирска, Барнаула, Новокузнецка, Кемерова, Красноярска, Томска и Каменска-Уральского.

С конца сентября по октябрь в программе "Мы - Россия" заявлены 10 известных творческих коллективов, постоянных участников программы, среди них Государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова (г. Ростов-на-Дону), Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Л. Г. Зыкиной (г. Москва), Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан (г. Уфа), Государственный академический хореографический ансамбль "Берёзка" имени Н. С. Надеждиной (г. Москва) и др.

К октябрьским гастролям по программе "Мы - Россия" впервые подключатся: Государственный академический русский оркестр им. В. В. Андреева (г. Санкт-Петербург), который выступит в 4-х городах (Ярославль, Вологда, Архангельск, Северодвинск); Ансамбль песни и танца "Легенда" Ростовской государственной филармонии (г. Ростов-на-Дону), который посетит 3 города (Белгород, Ярославль, Владимир); Молодежный оркестр национальных инструментов "Терема" (г. Санкт-Петербург), который отправится на гастроли в 4 города (Тула, Новый Оскол, Белгород, Воронеж); Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье" (г. Ставрополь), который посетит 8 городов (Россошь, Белгород, Шебекино, Строитель, Новый Оскол, Орел, Курск, Железногорск).

В ноябре впервые по программе "Мы - Россия" отправятся на гастроли: Государственный академический Воронежский русский народный хор им. К. И. Массалитинова, который побывает в Сызрани, Димитровграде, Казани, Пензе, Саратове, и Красноярский филармонический русский оркестр им. А. Ю. Бардина.

В ноябре планируются гастроли Государственного академического ансамбля танца "Вайнах" (г. Грозный), который будет выступать в Невинномысске, Черкесске, Таганроге, Волгодонске, Ельце, Мичуринске, Туле и других городах.

В ноябре-декабре завершат программу "Мы - Россия": Ансамбль песни и танца "Мирас" (г. Уфа) в городах Миньяр, Миасс, Кунашак, Аргаяш, Магнитогорск, Челябинск, Куеда, Чернушка, Барда и Пермь; Оренбургский государственный академический русский народный хор - в Твери, Ржеве, Великих Луках, Смоленске, Рославле, Брянске, Орле, Липецке, Тамбове, Заречном, Кузнецке и Сызрани; Московский государственный академический театр танца "Гжель", гастроли которого будут, пожалуй, самыми дальними и протяженными по маршруту: Благовещенск, Свободный, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Владивосток, Находка!

В 2020 году, впервые с советского времени, государственные национальные коллективы объединились в программу под "говорящим" и очень правильным названием: "Мы - Россия". Яркие и незабываемые выступления, оркестров, хоров и ансамблей из Магаса и Челябинска, Красноярска и Грозного, Уфы и Ижевска, Краснодара и Кудымкара, Оренбурга и Элисты, Санкт-Петербурга и Воронежа с нетерпением ждут зрители, живущие в самых разных уголках нашей родины.

Оператором Всероссийского гастрольно-концертного плана выступает ФБУК РОСКОНЦЕРТ. С программой "Больших гастролей" можно ознакомится на сайте проекта.

ТАСС - генеральный информационный партнер.