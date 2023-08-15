Опубликовали экологический отчет Уральского электрохимического комбината за 2022 год

Расходы АО "УЭХК" на экологические мероприятия выросли на 26% к предыдущему году и составили более 1,2 млрд рублей

ТАСС, 15 августа. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК"), предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в Новоуральске Свердловской области) опубликовал отчет по экологической безопасности за 2022 год. Документ, подготовленный на добровольной основе, публикуется 15-й год подряд, и адресован широкому кругу заинтересованных сторон, сообщили в пресс-службе УЭХК.

"В 2022 году расходы АО "УЭХК" на экологические мероприятия выросли на 26% к предыдущему году и составили более 1,2 млрд рублей. В общий объем природоохранных затрат включены инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, а также текущие расходы на охрану окружающей среды", - сказано в сообщении.

Рост финансирования экологических мероприятий связан с увеличением объема капитальных вложений на проектирование новых объектов и техническое перевооружение производства, а также текущих затрат на обслуживание оборудования, предназначенного для обеспечения экологической безопасности, заключение договоров на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, услуги экологического контроля объектов окружающей среды (в т.ч. радиационного контроля).

На предприятии добавили, что все мероприятия выполняются при безусловном выполнении требований, предусмотренных международным, федеральным и региональным законодательством. Достигнутый на предприятии уровень технологической и экологической безопасности подтвержден в результате аудитов на соответствие АО "УЭХК" требованиям международных стандартов ISO 9001, 14001, 28000, 45001, 50001. Результаты работы комбината в области экологической безопасности за 2021 год отмечены наградой за 2-е место в конкурсе "Экологически образцовая организация атомной отрасли". Кроме того, предприятие отмечено как лауреат конкурса "Зеленая сова - 2022" в номинации "Социально экологические инициативы", в том числе за регулярную и обширную просветительскую работу в области охраны окружающей среды.

"Внедрение новых технологий и оборудования позволяет комбинату ежегодно повышать ресурсо- и энергоэффективность производства, снижать объемы образования радиоактивных и промышленных отходов, развивать систему контроля и мониторинга объектов окружающей среды с применением современных автоматических и технических средств, программного обеспечения", - отметил генеральный директор АО "УЭХК" Александр Дудин. Таким образом, по итогам 2022 года образование отходов производства и потребления снижено на 28%, твердых радиоактивных - на 30%.

Для контроля радиационной обстановки и поддержания необходимого уровня безопасности на АО "УЭХК" функционирует автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО), которая включает девять измерительных постов, охватывающих все промышленные площадки комбината. Данные измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, получаемые АСКРО, не превышают 0,15 мкЗв/ч. Результаты контроля каждый час передаются в ФГУП "Ситуационно-кризисный центр Росатома".