"Россети Тюмень" в 1-м полугодии приняли в управление более 300 км ЛЭП в Тюменской области

Централизация активов дает возможность своевременно проводить плановое техническое обслуживание и оперативно выполнять ремонтные работы в нештатных ситуациях

ТАСС, 15 августа. В первом полугодии 2023 года компания "Россети Тюмень" приняла в управление более 300 км линий электропередачи и 191 трансформаторную подстанцию общей мощностью 47 МВА. Большая часть консолидированного имущества расположена в Тобольском и Ишимском районах Тюменской области, сообщают в департаменте по связям с общественностью компании.

"В ходе консолидации активов "Россети Тюмень" совместно с органами местного самоуправления проводят системную работу по выявлению бесхозяйных сетей. За шесть месяцев текущего года энергетики выявили 123 объекта, не имеющих собственника. Такие сети зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии, для них характерны технологические нарушения и потери электроэнергии. На 46 объектах, имеющих прямую технологическую связь с энергоинфраструктурой "Россети Тюмень", специалисты выполняют мероприятия по повышению надежности и оформляют право собственности", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что централизация активов на базе крупнейшего электросетевого предприятия региона дает возможность своевременно проводить плановое техническое обслуживание, а также оперативно выполнять ремонтные работы в нештатных ситуациях. После консолидации "Россети Тюмень" поэтапно приводят энергообъекты к нормативному состоянию.

"Программа консолидации электросетевых активов реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 "Об открытом акционерном обществе Российские сети" и Стратегией развития электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р", - сказано в сообщении.

Основный целью мероприятий "Россети Тюмень" по консолидации электросетевых активов является долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона. "Внедрение единых принципов управления на консолидированных сетях позволяет потребителям использовать простую и прозрачную процедуру технологического присоединения. В результате такого подхода повышается качество жизни населения, создаются необходимые условия для эффективного развития малого и среднего предпринимательства", - отмечают в компании.