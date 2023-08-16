ПСБ наградил победителей национального рейтинга "Лидерство на гражданских рынках-2022"

Первое место в рейтинге занял Уральский приборостроительный завод

ТАСС, 16 августа. ПСБ и компания "Иннопрактика" объявили победителей национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" по итогам 2022 года: в этот раз на первую ступень поднялся Уральский приборостроительный завод, который по итогам прошлого рейтинга занимал второе место. На втором месте разместился новый участник ТОП-10 рейтинга - московское научно-производственное предприятие "Торий". Третье место занял Муромский приборостроительный завод.

Церемония награждения прошла в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" на заседании Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при Комитете Государственной Думы по промышленности и торговле. Награды победителям вручил председатель ПСБ Петр Фрадков.

"Итоги нашего исследования показали нарастание процессов диверсификации - обеспечивая возросший государственный оборонный заказ, компании одновременно продолжают наращивать промышленные мощности, запускать новые перспективные проекты, а также усиливают работу в сфере выпуска продукции гражданского назначения. С каждым годом в рейтинге диверсификации мы видим успешные проекты все большего числа предприятий, тройка лидеров ежегодно меняется, появляются новые участники. Я рад поздравить победителей этого года и пожелать всем участникам рейтинга успеха на пути обеспечения технологического суверенитета страны", - сказал Петр Фрадков.

В 2022 году число компаний, которые имеют в своем портфеле долю продукции гражданского назначения выше 30%, выросло до 29% от общего числа участников исследования. В первую десятку предприятий, продемонстрировавших в 2022 году наиболее значительные успехи направлении диверсификации, вошли компании из Санкт-Петербурга, Московской, Брянской, Свердловской, Рязанской, Владимирской и Оренбургской областей. ТОП-10 сформировали следующие предприятия: завод "Универсалмаш", брянский завод "Снежеть", "Государственный Рязанский приборный завод", "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова", "Научно-исследовательский институт прикладной химии", "Производственное объединение "Стрела", "Моринформсистема-Агат-КИП".

Национальный рейтинг "Лидерство на гражданских рынках" - результат масштабной системной работы по анализу текущего состояния и процессов развития оборонно-промышленного комплекса России. Эксперты ПСБ и компании "Иннопрактика" анализируют экономическое состояние организаций этого направления, их устойчивость на рынке и финансовые процессы. На основе такой информации составляется рейтинг, в котором оцениваются статистические данные, касающиеся выручки от производств гражданского направления.