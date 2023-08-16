ПСБ планирует проекты по строительству жилья для сотрудников ОПК на 50 млрд рублей

В рамках реализации проекта банк подписал более 30 соглашений о совместной работе по повышению доступности жилья для сотрудников предприятий и развитию инфраструктурных проектов

ТАСС, 16 августа. Перспективный портфель проектов ПСБ в рамках программы строительства жилья для сотрудников ОПК, разработанной и реализуемой банком совместно с предприятиями отрасли в качестве мотивационного механизма привлечения и удержания высококвалифицированных кадров, составляет 50 млрд рублей. Об этом заявил Петр Фрадков, председатель ПСБ и глава Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК, в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Обеспечение молодых кадров жильем - это ключевая, важная для всех тема, и создание таких преференций, как доступное жилье, является для работодателей конкурентным преимуществом в возросшей сегодня борьбе за профессиональные кадры. Программа набирает обороты, ее география обширна и продолжает расширяться - уже сейчас прорабатываются проекты в более чем 30 городах 26 регионов страны. Перспективный портфель - около 50 млрд рублей. В этом году начинаем строительство более 3 тыс. квартир для ОПК", - сообщил Петр Фрадков, открывая совместное заседание подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики и Экспертного совета.

Глава ПСБ напомнил, что в рамках реализации проекта банк подписал более 30 соглашений о совместной работе по повышению доступности жилья для сотрудников предприятий и развитию инфраструктурных проектов, среди партнеров - структуры ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ГК "Росатом", АО "ОСК", АО "Корпорация морского приборостроения". В проработке находятся проекты строительства суммарным объемом более 700 тыс. кв. м.

В рамках мероприятия участники дискуссии обсудили наработанный опыт реализации проектов по обеспечению работников ОПК жильем, сформировали предложения по развитию такой работы и договорились о продолжении реализации мотивационных программ с привлечением предприятий ОПК и региональных властей.