ПСБ поддерживает телекоммуникационное развитие платформы "Содружество"

Платформа, в частности, служит единым цифровым пространством для развития Международной Олимпиады по финансовой безопасности для школьников 8-10 классов и студентов

ТАСС, 16 августа. ПСБ продолжает активно поддерживать индустриальное развитие и телекоммуникационное обеспечение международной социально-образовательной цифровой платформы "Содружество". Соответствующий меморандум на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" подписали Петр Фрадков, председатель ПСБ, Юрий Чиханчин, директор Росфинмониторинга, Маргарита Андронова, генеральный директор АНО "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга", Николай Колачевский, директор Физического института имени П.Н. Лебедева РАН и Олег Ястребов, ректор РУДН им. Патриса Лумумбы.

Стороны, в частности, договорились сотрудничать в области развития финансового образования путем формирования навыков финансовой безопасности и расширения опыта экономических решений среди школьников и студентов. Платформа "Содружество" является единым образовательным пространством и расширяет для участников доступ к знаниям, увеличивая возможности для самореализации и самоподготовки. Платформа также служит единым цифровым пространством для развития Международной Олимпиады по финансовой безопасности для школьников 8-10 классов и студентов и обеспечивает тесное взаимодействие участников олимпиады из разных стран с экспертным сообществом.

"ПСБ успешно объединяет глубокую экспертизу в сфере банковского дела, программ финансовой эрудиции и обширные компетенции по внедрению решений нового поколения в IT-архитектуру. Благодаря уникальному опыту и работе с передовыми информационными технологиями, ПСБ обеспечит надежное функционирование телекоммуникационной инфраструктуры сервиса, упростит получение, обработку и анализ информации. Уверен, что цифровая платформа "Содружество" продолжит способствовать укреплению финансовой безопасности России и международного сотрудничества с партнерами в этой важной экономической сфере", - отметил Фрадков.

"Одним из самых эффективных инструментов для повышения уровня финансовой безопасности среди молодежи является удобная современная цифровая площадка, которая не только аккумулирует полезную информацию, но и объединяет пользователей по интересам. Мы концентрируем усилия на поддержании стремления молодых людей быть финансово образованными и защищенными. Рад отметить, что с каждым годом интерес к этой теме только растет. "Содружество" - это пространство для самореализации, работа которого в том числе направлена на формирование кадрового резерва в антиотмывочной сфере, объединение экспертов, обмен опытом", - подчеркнул Чиханчин.

"Международная социально-образовательная цифровая платформа "Содружество" - уникальный IT-продукт, который станет площадкой для распространения среди молодежи знаний и опыта лучших экспертов-практиков в области финансовой безопасности. Платформа позволит повысить уровень финансовой культуры молодого поколения. Не стоит забывать: от того какими знаниями и опытом мы наделим наших детей, зависит наш мир в будущем", - прокомментировала Андронова.

"Для нас большая честь и одновременно ответственность быть участником в обеспечении платформы "Содружество". Тема финансовой безопасности на сегодняшний день является крайне актуальной для всех категорий населения нашей большой страны. Очень важно способствовать просвещению молодого поколения в данном направлении. Отмечу, что Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая проходит уже третий год подряд - подтверждает интерес и актуальность этой темы", - сообщил Ястребов.