В Москве обсудили формирование деловой программы Международного форума "День Сокола"

Мероприятие состоится 10 сентября во Владивостоке

ТАСС, 16 августа. В Москве состоялось совещание по вопросам подготовки первого Международного форума "День Сокола", который состоится 10 сентября во Владивостоке. Оператор мероприятия - Фонд Росконгресс. Участники обсудили формирование деловой программы и разработку рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, проведение пригласительной кампании и первого соколиного аукциона.

"У нас достаточно широкая пригласительная кампания. В числе приглашенных: российские и иностранные официальные лица, представители бизнеса, некоммерческих организаций. Важной частью программы форума станет принятие рамочной декларации по сохранению популяции кречета, которая будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в природоохранной сфере. На сегодняшний день проект декларации поддержали восемь государств", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.

На совещании было отмечено, что деловая программа форума включит дискуссии о прикладном использовании птиц семейства соколиных, научных основах сохранения редких видов соколов, а также обсуждение успешных практик разных стран по сохранению и восстановлению популяций кречета, сапсана, балобана и других видов. Коммерческое использование таких птиц, меры, необходимые для их сохранения и снижение влияния на природную популяцию станут основными темами пленарной сессии форума.

Отдельно обсуждалась организация первого соколиного аукциона, который проведут АО "Русский аукционный дом" совместно с соколиным центром "Камчатка" и Фондом Росконгресс при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В мероприятии ожидается участие представителей ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта. Значительную часть вырученных в ходе аукциона средств планируется направить на поддержку программы восстановления популяции.

В свою очередь, в "Доме Сокола", возведение которого планируется на выставке "Улица Дальнего Востока", расскажут об особенностях хищных птиц семейства соколиных, угрозе исчезновения популяции кречета, мерах поддержки и истории соколиной охоты.

Международный форум "День Сокола" призван стать международной экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. С 2023 года форум проводится в России ежегодно.

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