ПСБ откроет мини-офисы на предприятиях Концерна КРЭТ

Мини-офис - новый формат отделений ПСБ, разработанный специально для удобства сотрудников предприятий-зарплатных клиентов банка

ТАСС, 16 августа. ПСБ и КРЭТ (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" заключили соглашение об открытии офисов нового формата на территории предприятий, входящих в концерн. Документ подписали Олег Минаев, первый заместитель председателя ПСБ, и Александр Пан, генеральный директор концерна.

Соглашением предусмотрена возможность открытия сети мини-офисов банка на территории предприятий концерна, расположенных в разных регионах России. Мини-офис - новый формат отделений ПСБ, разработанный специально для удобства сотрудников предприятий-зарплатных клиентов банка.

На церемонии подписания Минаев сказал: "Сегодня ПСБ реализует новый формат банковского обслуживания зарплатных клиентов, направленный на повышение доступности банковских услуг для сотрудников ключевых отраслей российской экономики и ОПК, расширение социальных гарантий работников, развитие программ льготного кредитования и обеспечения жильем. По всем этим важным направлениям мы активно взаимодействуем с нашим давним партнером - концерном КРЭТ. В ближайшее время для удобства сотрудников КРЭТ мы откроем офисы банка непосредственно на территории предприятий, чтобы люди могли оперативно решить любой финансовый вопрос, получить интересующие финансовые услуги или консультацию в удобное время, не отрываясь от работы".

Пан подчеркнул: "Ростех ведет постоянную работу по улучшению условий труда действующих сотрудников. Открытие сети мини-офисов ПСБ на территории наших предприятий - еще один важный шаг в этом направлении. Соглашение с ПСБ будет способствовать расширению спектра банковских услуг, доступных для сотрудников концерна и повысит удобство совершения финансовых операций".