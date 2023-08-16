В Красноярске начался IV Всероссийский музыкальный конкурс

Открывает мероприятие специальность "Оперно-симфоническое дирижирование"

ТАСС, 16 августа. В Красноярске с 8 по 15 сентября открывается IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальности "Оперно-симфоническое дирижирование".

В этом году Конкурс проводится также по специальностям "Камерные ансамбли" в номинациях "Фортепианное трио" и "Струнный квартет" (21 - 27 сентября) в Уфе и "Хоровое дирижирование" (4 - 10 октября) в Абакане.

Учредителями Конкурса являются Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Организатор конкурса - ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Старт IV Всероссийскому музыкальному конкурсу дадут дирижеры симфонического оркестра. Их состязания проведут в Красноярской краевой филармонии, при участии Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии под руководством народного артиста СССР Юрия Симонова.

"Красноярск стал точкой притяжения федеральных культурных проектов и уже третий год подряд принимает Всероссийский музыкальный конкурс. Через несколько недель мы увидим в залах Красноярской филармонии новое поколение лидеров музыкального сообщества - самых перспективных отечественных дирижеров", - рассказал генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

По его словам, на всех этапах конкурс сопровождает оркестр Московской государственной академической филармонии под управлением народного артиста СССР Юрия Симонова. "Один из старейших симфонических оркестров России впервые посетит наш город и даст два концерта на открытии и закрытии культурной программы", - подчеркнул Стодушный.

На I тур Конкурса по видеоотбору прошли 20 участников из 13-ти российских городов: Владивостока, Йошкар-Олы, Красноярска, Липецка, Луганска, Магнитогорска, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова и Ульяновска.

Открытие Конкурса состоится 8 сентября в Малом зале Красноярской краевой филармонии.

В концерте примут участие: лауреат II премии XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского Равиль Ислямов (скрипка), лауреат I премии XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского Сергей Давыдченко (фортепиано) и Академический симфонический оркестр Московской государственной академической филармонии. Дирижер - Юрий Симонов.

В жюри Конкурса вошли российские музыканты - педагоги и дирижеры, среди которых ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный артист РФ Васильев Алексей Николаевич; ректор Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, заслуженный деятель искусств РФ Ворона Валерий Иосифович; заведующий кафедрой оркестрового дирижирования Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского Карташов Вячеслав Леонидович; художественный руководитель и главный дирижер Саратовского академического театра оперы и балета Кочнев Юрий Леонидович; главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, заслуженный деятель искусств РФ Лапиньш Илмар Артурович; профессор кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный деятель искусств РФ Хитрова Татьяна Петровна; дирижер Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии, народный артист РФ Алексеев Николай Геннадьевич; дирижер Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова Самойлов Евгений Иванович.

Председатель жюри - художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Московской филармонии, народный артист СССР Симонов Юрий Иванович.

О Всероссийском музыкальном конкурсе

Учрежденный в марте 2010 года Всероссийский музыкальный конкурс призван возродить традиции своего легендарного предшественника - Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, основанного в 1933 году и открывшего миру имена Э. Гилельса, С. Рихтера, Д. Ойстраха, М. Ростроповича, В. Атлантова, Е. Образцовой, Е. Мравинского, Ю. Темирканова.

Главные цели Всероссийского музыкального конкурса: сохранение и развитие лучших традиций отечественного исполнительского искусства, выявление молодых талантливых музыкантов во всех регионах России и содействие их профессиональному продвижению; повышение престижа музыкальных специальностей и привлечение внимания общественности к сфере профессионального музыкального искусства.

IV Всероссийский музыкальный конкурс проходит по четырехлетнему циклу и в 2022-2025 годы проводится по специальностям: Фортепиано, Скрипка, Виолончель, Сольное пение (2022 год); Камерные ансамбли (номинации Фортепианное трио и Струнный квартет), Хоровое дирижирование, Оперно-симфоническое дирижирование (2023 год); Духовые инструменты, Ансамбли духовых инструментов, Ударные инструменты, Орган и Арфа (2024 год); Народные инструменты, Дирижирование оркестром народных инструментов, Ансамбли русских народных инструментов (2025 год).

В 2022 году IV Всероссийский музыкальный конкурс проводился с 26 сентября по 9 декабря в Казани (специальность "Скрипка"), Уфе (специальность "Виолончель"), Ханты-Мансийске (специальность "Сольное пение") и Красноярске (специальность "Фортепиано").

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