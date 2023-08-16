ПСБ и Роскосмос подписали соглашение по проектам доступного жилья

Сотрудники корпорации смогут воспользоваться льготной ипотечной программой от ПСБ и приобрести жилье на первичном и вторичном рынке

ТАСС, 16 августа. ПСБ и Госкорпорация "Роскомос" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" заключили соглашение о сотрудничестве по проектам обеспечения сотрудников Госкорпорации доступным жильем.

Подписи под документом поставили старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц и исполнительный директор по финансам "Роскосмоса"Юрий Поляков.

В соответствии с соглашением сотрудники корпорации смогут воспользоваться льготной ипотечной программой от ПСБ и приобрести жилье на первичном и вторичном рынке, а также рефинансировать ранее оформленный кредит.

"Сегодня ПСБ реализует целый ряд комплексных финансовых программ, направленных на расширение социальных гарантий и обеспечения доступным жильем сотрудников ключевых отраслей российской экономики и оборонного комплекса. Мы активно сотрудничаем с Госкорпорацией "Роскосмос" в рамках сопровождения зарплатных проектов, развивая новые форматы обслуживания на предприятиях "Роскосмоса". В частности, для повышения доступности банковских услуг ПСБ открывает офисы непосредственно на территории предприятий, реализует стимулирующие финансовые программы для развития кадрового потенциала космической отрасли. Сейчас специально для сотрудников "Роскосмоса" мы разработали ипотечную программу, которая позволит им улучшить жилищные условия и станет инструментом долгосрочной мотивации специалистов столь значимой для страны отрасли", - отметил Маркарянц на церемонии подписания соглашения.

"Роскосмос" считает своим приоритетом развитие кадрового потенциала, который обеспечивает российские достижения в космосе. Проводимые социальные мероприятия, в том числе улучшение условий по ипотечным продуктам для сотрудников Госкорпорации и организаций "Роскосмоса", создают конкурентные преимущества для привлечения высококлассных специалистов в отрасль", - подчеркнул Поляков.