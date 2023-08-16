ПСБ и АО "Трансинжстрой" подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает реализацию совместных программ по обеспечению работников компании жильем

ТАСС, 16 августа. ПСБ и АО "Трансинжстрой" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.

Подписи под документом поставили первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, и заместитель гендиректора по инвестиционным проектам АО "Трансинжстрой" Сергей Романенков.

Соглашение предусматривает реализацию совместных программ по обеспечению работников компании жильем, предоставление комплексного банковского обслуживания в рамках зарплатного проекта, в том числе специальные условия по кредитным продуктам и другое.

"ПСБ реализует ряд проектов в области обеспечения доступным жильем сотрудников предприятий стратегически важных отраслей экономики. Сегодня специалисты АО "Трансинжстрой" выполняют сверхсложные и ответственные задачи проектирования и строительства объектов Московского метрополитена, подземных, транспортных и гражданских сооружений. Мы готовы предоставить необходимые ресурсы для реализации финансовых программ, способствующих развитию кадрового потенциала компании и привлечению высококвалифицированных специалистов в отрасль", - сказал Минаев на церемонии подписания.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве, которое поможет в реализации государственных программ и важнейших социально-экономических проектов. "Трансинжстрой" строит для разных отраслей экономики - от горнодобывающего сектора до социального. Поэтому всесторонняя поддержка ПСБ усилит нашу деятельность, придаст новый импульс для реализации масштабных проектов на благо страны и наших людей", - подчеркнул Романенков.