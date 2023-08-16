ПСБ и Агентство по технологическому развитию продолжат сотрудничество

Стороны поддержат проекты повышения импортонезависимости критических отраслей промышленности, в частности в секторе ОПК

ТАСС, 16 августа. ПСБ и Агентство по технологическому развитию поддержат проекты повышения импортонезависимости критических отраслей промышленности, в частности в секторе ОПК, в целях увеличения конкурентоспособности промышленной продукции России и создания благоприятных условий для осуществления трансфера отечественных технологий. Соответствующее соглашение подписали Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ, и Антон Подкуйко, заместитель генерального директора Агентства, в рамках работы Международного военно-технического форума "Армия-2023".

Стороны сконцентрируют усилия на поддержке критических отраслей экономики и реализации соответствующих проектов и будут содействовать формированию долгосрочных экономических отношений между поставщиками и потребителями гражданской продукции. Также в рамках сотрудничества партнеры разработают специальные программы и инструменты для финансирования проектов по производству высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

"Взаимодействие ПСБ и Агентства имеет важное стратегическое значение для поддержки дальнейшего развития оборонно-промышленного комплекса страны и процессов импортозамещения в целом. Интенсивная кооперация бизнеса и интегратора современных технологий позволит заполнить открывающиеся рынки и тем самым ускорить развитие диверсификации отрасли. ПСБ, опираясь на свои широкие компетенции, оказывает комплексную поддержку предприятиям и содействует использованию научно-технического и производственного потенциала отрасли для выпуска отечественной продукции и укрепления импортонезависимости критических отраслей ОПК", - отметил Антон Дроздов.