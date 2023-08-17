ММК планирует перевести шахту "Чертинская-Коксовая" на безлюдную выемку угля

Добыча угля на новом пласте №6 запланирована на конец 2025 года, что позволит восполнить заканчивающиеся объемы текущего пласта №5

ТАСС, 17 августа. ММК-Уголь (входит в Группу Магнитогорского металлургического комбината) завершает подготовительные работы по разработке пласта №6 (участок Чертинский Глубокий) на шахте "Чертинская-Коксовая" в Кемеровской области, балансовые запасы которого составляют 14,7 млн тонн угля ценной марки "Ж". Об этом сообщают в пресс-службе ММК.

"Добыча будет вестись по технологии безлюдной выемки, благодаря чему удастся полностью исключить любые риски для работников в забое", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что добыча угля на новом пласте запланирована на конец 2025 года, что позволит восполнить заканчивающиеся объемы угля текущего пласта №5. Годовой объем добычи в целом по шахте составит от 1,8 до 2,2 млн тонн. Для сравнения, в 2022 году добыча составила 1,7 млн тонн.

Главгосэкспертиза России уже выдала положительное заключение по проекту, отметили на предприятии. Он предусматривает: строительство механизированного очистного комплекса с безлюдной выемкой угля: оператор из соседнего штрека будет управлять забойным оборудованием с помощью видеокамер и многочисленных датчиков, установленных на комбайне; расконсервацию существующего наклонного ствола, а также строительство в течение полутора лет новой и расширение существующей промышленной площадки на территории Беловского муниципального округа; установку на промплощадке вентилятора главного проветривания и современной блочно-модульной котельной; строительство монорельсовой дороги для доставки в шахту людей, материалов и грузов; размещение на промплощадке противопожарной насосной станции, объектов электроснабжения, отстойнику ливневых и шахтных вод и других вспомогательных объектов.

"Ведение очистных работ по технологии безлюдной выемки позволит создать производительные и комфортные условия добычи, сократить присутствие людей в лаве за счет автоматизации всех процессов, радикально снизить травматизм и повысить безопасность производства", - сказано в сообщении.