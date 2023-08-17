Стажеры парламента Ямало-Ненецкого автономного округа защитили свои проекты

В анапском лагере "Юбилейный" и дистанционно из Ханты-Мансийска 30 подростков презентовали экспертам свои социально важные инициативы, над которыми работали в рамках проекта "Время первых"

ТАСС, 17 августа. Стажировка "Время первых!" в парламенте Ямало-Ненецкого автономного округа вышла на финишную прямую, сообщили в пресс-центре Законодательного собрания ЯНАО.

Защита идей прошла в анапском лагере "Юбилейный" - подростки презентовали экспертам свои социально важные проекты, над которыми работали последние месяцы. Часть стажеров - это полуфиналисты конкурса "Большая перемена", поэтому свои проекты представляли дистанционно из Ханты-Мансийска.

"Поддержать стажеров и дать экспертную оценку работ приехали председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин и его заместитель Наталия Фиголь, другие депутаты-наставники подключились онлайн. Также на встрече присутствовала Ирина Вилкова - заместитель председателя совета регионального отделения РДДМ "Движение первых" ЯНАО.

"Проект "Время первых!" - это 30 подростков, 16 депутатов-наставников, пять месяцев упорного труда, встречи с интересными людьми и необычные экскурсии, десятки часов лекций и семинаров и 12 перспективных проектов по шести социально значимым направлениям. Это экотуризм, культура коренных малочисленных народов Севера, профориентация, развитие креативных индустрий, правовая грамотность, ответственное обращение с животными. Кто-то объединился в команды, кто-то готовился индивидуально. В работе над проектами стажерам помогали депутаты Заксобрания, члены Молодежного парламента и эксперты РДДМ", - рассказали в пресс-центре.

В парламенте добавили, что провести экофорум у подножия Полярного Урала, превратить замороженные промышленные объекты в точки притяжения туристов, открыть центры поддержки креативной молодежи и переформатировать подход к профориентации - это малая часть идей стажеров.

К примеру, рассказали в пресс-центре, Даяна Ганшина из Салехарда, Диана Хазипова и Татьяна Малишевская из Нового Уренгоя, Александра Тарасова из Пангод и Вячеслав Привезенцев из Губкинского занимаются правовой грамотностью молодежи. Свой проект ребята назвали М.Л.А.Д. - "Молодежь. Легитимность. Активность. Дело". Они уверены, правоведение должно быть интересным: для самых маленьких - мультики о правовой грамотности, для школьников - кейс-чемпионаты. Основной упор ребята планируют сделать на разработке тематического раздела на сайте ямальского парламента "Законы - детям". Привлекать молодежь М.Л.А.Д. будет через соцсети и мессенджеры, они уже завели телеграм-канал.

"Сегодня мы можем подвести итоги проекта "Время первых!". Считаю его очень удачным. Стажировка в Законодательном собрании Ямала позволила старшеклассникам под руководством опытных наставников испытать себя, понять, в каких сферах они хотят развиваться. Такое сотрудничество взаимовыгодно, молодежь - будущее округа, наш кадровый потенциал: талантливые, неравнодушные, для которых главная мотивация - это сделать Ямал лучше", - прокомментировал Сергей Ямкин.

Своими впечатлениями поделился участник проекта Вячеслав Превезенцев. "Стажировка проходила на протяжении пяти месяцев, но она не отпускала никогда. Каждую неделю были какие-то интересные активности, вебинары, мы сами собирались с командой и обдумывали защиту. Мы были в приятном напряжении и сумели подойти к итоговому мероприятию в хорошем тонусе, а в итоге - успешно защититься", - приводятся в сообщении его слова.

В завершение мероприятия подросткам вручили именные сертификаты о прохождении стажировки, статуэтки и памятные сувениры.

"Все проекты сданы, каждый внес огромный вклад в развитие направлений. Стажировка получила большой отклик у ребят, подарила бесценный опыт. Уверен, что он обязательно пригодится им в жизни. Стажировка в заксобрании - это ответственное дело, с которым они справились на отлично. Самое главное, что теперь ребята точно знают, их ждут на Ямале, их идеи важны, а они могут сделать родной округ еще лучше", - цитируют в пресс-центре председателя совета регионального отделения РДДМ Максима Древинского.

Награда за активность

На берегу Черного моря подростки не только презентуют итоги работы, но и отдыхают, поездка в лагерь - награда за активность, трудолюбие и желание менять жизнь к лучшему. Для Сергея Ямкина и Наталии Фиголь вожатые провели экскурсию по лагерю, показали спальные корпуса, площадки для игр и спорта, столовую и помещения для нетворкинга.

"Очень хорошие условия созданы сегодня в лагере "Юбилейный". Сейчас здесь почти полтысячи ямальских ребят. Прекрасные отзывы и о тех условиях, которые созданы по комфорту, проживанию и по образовательной программе, предложенной представителями "Движения первых" на Ямале", - прокомментировала Наталия Фиголь.

О проекте

Совместный пилотный проект Заксобрания Ямала и "Движения первых" стартовал 15 марта 2023 года. Его цель - выявить активных ребят 14-17 лет и вовлечь в систему госуправления, повысить правовую грамотность подростков. Всего на конкурс поступило 162 заявки, больше всего из Муравленко, Надыма, Нового Уренгоя и Ямальского района. После отбора стажерами стали 30 юных жителей региона. Они прошли образовательный интенсив и пробовали себя в роли народных избранников: инспектировали соцобъекты, участвовали в приеме граждан и подготовили 12 проектов по улучшению жизни в регионе.