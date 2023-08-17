В 2023 году в Челябинской области появится 245 новых автобусов

Губернатор Алексей Текслер накануне президиума Госсовета рассказал о ходе работы по обновлению общественного транспорта в регионе

ТАСС, 17 августа. За период с 2019 по 2022 год в Челябинской области приобретено и обновлено 554 единицы транспорта, в 2023 году только новых автобусов появится 245 единиц. Об этом сообщает управление пресс-службы и информации правительства региона со ссылкой на губернатора Алексея Текслера. Глава региона в среду возглавил один из круглых столов в рамках профильного семинара-совещания. Мероприятие в Челябинске прошло накануне заседания президиума Госсовета, в центре внимания которого будут вопросы развития общественного транспорта в стране, и где участвует Текслер, отметили в управлении.

"Многое сделано благодаря федеральной поддержке. Современная техника появилась не только в Челябинске и Магнитогорске, но и в других городах области", - сказано в сообщении. Отдельно глава региона рассказал о проекте челябинского троллейбуса и работе нового завода городского электрического транспорта. В сентябре первые троллейбусы появятся на улицах Челябинска.

"Алексей Текслер представил ряд предложений по совершенствованию системы общественного транспорта. Среди них продолжение предоставления государственной помощи на обновление транспорта в регионах, а также дополнительные инструменты поддержки транспортной отрасли", - добавили в управлении.

"Регионам, которые в этом нуждаются, важно помогать финансировать транспортную деятельность, к примеру, операционные расходы. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать работу общественного транспорта и закладывать возможность в рамках тарифа на транспортную работу приобретать новый общественный транспорт. Все эти меры направлены на то, чтобы транспортная система любого российского города была современной, качественной и удобной", - приводятся слова губернатора.

Обновление на Южном Урале

После семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета "О развитии общественного транспорта России" губернатор сообщил журналистам, что обновление общественного парка автобусов, троллейбусов и трамваев в Челябинске завершится в 2024 году.

"Если говорить о Челябинске, то мы в следующем году эту работу завершим и обновим полностью трамвайный парк. У нас появятся новые троллейбусы. Автобусы мы в этом году обновляем. В Челябинске обновление общественного парка автобусов, троллейбусов и трамваев завершим в следующем году", - сказал он.

Текслер отметил, что в Магнитогорске завершилось обновление трамвайного парка и в 2023 году ведется обновление автобусного парка. "Благодаря специальным казначейским кредитам мы еще для 20 наших муниципалитетов приобретаем транспорт в количестве 121 единиц. Таким образом, в целом во всем регионе, во всех населенных пунктах, где была необходимо обновить общественный транспорт, эта работа будет совершена", - пояснил он.

Обновление в России

Как сообщал в июле в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин, парткомиссией по региональному развитию одобрены заявки 45 субъектов России на получение казначейских кредитов, которые будут направлены на обновление автобусных парков. "На штабе с регионами одобрили заявки 45 регионов на обновление автобусных парков. Это стало возможным благодаря специальным казначейским кредитам", - написал он. Он пояснил, что на эти средства будет приобретено более 3 тыс. новых автобусов.

В ходе Послания Федеральному Собранию президент России отмечал, что в 2023 году увеличен объем инфраструктурных бюджетных кредитов. "Направляем дополнительно - хочу это подчеркнуть: не так, как планировали раньше, а дополнительно - 250 млрд рублей на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах. Поручаю правительству выделить плюсом к этим средствам еще 50 млрд рублей - они целевым образом пойдут на обновление в текущем году общественного транспорта в субъектах Федерации, причем на основе современных технологий. При этом прошу особое внимание здесь уделить малым городам и сельским территориям", - сказал глава государства.