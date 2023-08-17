Эксперт: буддийский форум в Бурятии демонстрирует, что люди могут слышать друг друга

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов отметил, что один из принципов буддизма - это умение слышать друг друга в политике, образовании, экономике, беседе

ТАСС, 17 августа. Первый Международный буддийский форум (16+), открывшийся в Улан-Удэ, показывает, что люди, которые придерживаются разных взглядов, могут слышать друг друга. Об этом во время пленарного заседания форума заявил руководитель Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

"Особенность [буддийского] форума - это умение нормально слышать друг друга. То, что не могут делать политики, могут делать буддисты, ученые, - сказал Маслов. - Один из принципов (заложенных в буддизме - прим. ТАСС) - это умение слышать друг друга в политике, образовании, экономике, беседе".

Он добавил, что в буддизме есть принцип, который отвечает на важнейший вызов современного мира и учит терпимости: "Я постигаю мнение другого человека настолько, чтобы не причинять ему вред".

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из 13 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Монголию, Мьянму, Непал, Таиланд, Шри-Ланку и другие. Всего более 80 иностранных участников, среди них - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В форуме также принимают участие представители научных и религиозных сообществ Алтая, Калмыкии, Тувы, Забайкальского края и Иркутской области.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.