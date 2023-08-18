Более 300 кг книг для новых регионов собрали на стенде Другого Дела в Мураново

Также гости мероприятия приняли участие в автограф-сессиях с артистами и мастер-классах

ТАСС, 18 августа. В усадьбе Мураново 11-12 августа состоялся фестиваль "Проект: ПОЭТ", который посетили более 2 тыс. человек. Интерактивную программу для гостей подготовил проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Посетители мероприятия приняли участие в автограф-сессиях с артистами, в сборе книг, мастер-классах и не только.

Параллельно с основной программой "Поэта" - выступлениями артистов, художественными чтениями - посетители Мураново выполняли задания от Другого Дела и получали баллы. Например, все желающие принесли с собой произведения русской классики, которые скоро отправятся в новые регионы. Также к сбору литературы присоединились издательства "Inspiria" (издательская группа "Эксмо") и "Четыре", АНО "Забота во благо" и библиотеки Городского округа Пушкинский. Всего на "Поэте" собрали более 300 произведений русской классической и образовательной литературы.

"Здорово, что именно площадка Другого Дела стала местом, где каждый мог пополнить библиофонды в новых регионах. Мы смогли собрать более 300 кг книг. Это и произведения русской классики, и книги по саморазвитию", - отметил руководитель программы развития "Другое Дело" АНО "Россия - страна возможностей" Кирилл Хвиль.

Площадка Другого Дела стала пространством, объединяющим артистов и слушателей. На стенде проекта прошли автограф-сессии с актрисой Елизаветой Арзамасовой, поэтессами Юлией Мамочевой и Ольгой Сычёвой, артистами Антоном Лаврентьевым и Алиной Астровской. Несмотря на дождь, очередь из желающих пообщаться с авторами и чтецами долго не заканчивалась.

Все гости стенда могли сделать моментальные фото, почитать книгу или оставить анонимную литературную рекомендацию, а для юных посетителей фестиваля провели прикладные мастер-классы и игры на свежем воздухе. За участие в заданиях площадки активисты получали баллы Другого Дела в мини-приложении ВКонтакте, которые могли сразу обменять на мерч, книги и другие бонусы.