ПСБ запустил цифровую военную ипотеку на вторичном рынке жилья

Цифровая ипотека актуальна для военнослужащих, проходящих службу в отдаленных регионах России, где ограничен доступ к городской инфраструктуре

ТАСС, 17 августа. ПСБ первым среди российских банков предоставил военнослужащим новый сервис, который позволяет оформить сделку по покупке квартиры на вторичном рынке дистанционно с помощью смартфона. Возможности нового цифрового сервиса для военнослужащих банк продемонстрировал на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

Цифровая ипотека актуальна для военнослужащих, проходящих службу в отдаленных регионах России, где ограничен доступ к городской инфраструктуре. Теперь выбрать квартиру, сделать оценку жилья, связаться с покупателем, оформить страховку и получить военную ипотеку для покупки готовой квартиры можно полностью дистанционно с помощью мобильного телефона, без отрыва от службы.

Новый сервис доступен для военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы. "Будучи лидером по объемам выдачи военной ипотеки, ПСБ задает новые стандарты работы на этом рынке. Год назад мы запустили цифровую военную ипотеку на первичном рынке, в результате практически все сделки в этом сегменте перешли в цифровой формат. Сейчас мы первыми среди российских банков совместно с ФКГУ "Росвоенипотека" реализовали цифровой формат для военной ипотеки на вторичном рынке. Для военнослужащих это означает возможность быстро, удобно и безопасно заключить сделку онлайн - все документы можно оформить с телефона. Удобная и доступная цифровая инфраструктура, качественный сервис, привлекательные условия кредитования обеспечивают ПСБ лидирующие позиции на рынке", - сказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

"Запуск Росвоенипотекой и ПСБ цифрового формата оформления сделок на вторичном рынке жилья является еще одним важным шагом в развитии накопительно-ипотечной системы. Внедрение онлайн механизмов взаимодействия с контрагентами, направленных на расширение возможностей и удобства реализации военнослужащими своих жилищных прав, - одна из приоритетных задач РВИ, которая успешно выполняется. Более 80% военнослужащих предпочитают приобретать жилье на вторичном рынке. Возможность оформления и передачи документов по сделкам на вторичном рынке удаленно, без посещения офисов и с обеспечением полной безопасности использования данных военнослужащих позволяет оптимизировать существующие процессы проверки документов РВИ, а, следовательно, сделать весь процесс приобретения жилья военнослужащим еще более быстрым и комфортным", - отметил руководитель ФГКУ "Росвоенипотека" Константин Ярославцев.