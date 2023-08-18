ПСБ и Госкорпорация Ростех подписали соглашение о развитии партнерства

Стороны, в частности, договорились взаимодействовать при реализации инвестиционных инициатив, а также программ внедрения современных технологий эффективного управления финансовыми ресурсами

ТАСС, 18 августа. ПСБ в рамках международного военно-технического форума "Армия-2023" подписал соглашения о развитии партнерства в финансово-кредитной сфере с компаниями, входящими в состав Госкорпорации Ростех.

ПСБ заключил соглашения о сотрудничестве с ПАО "Сигнал", ПАО "Роствертол", а также ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Стороны, в частности, договорились взаимодействовать при реализации инвестиционных инициатив, а также программ внедрения современных технологий эффективного управления финансовыми ресурсами и размещения временно свободных средств. Кроме того, стороны рассмотрят возможность сотрудничества в сфере предоставления комплексных услуг для работников предприятий.

"ПСБ всесторонне помогает в достижении амбициозных задач по выпуску отечественной продукции и повышению технологического суверенитета. Обладая глубокой экспертизой в области поддержки предприятий ОПК, мы хорошо понимаем потребности своих клиентов и предлагаем им актуальные и востребованные продукты, которые способствуют не только реализации текущих задач и планов, но и создают условия для развития в целом", - сказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.

Компании "Сигнал", "Роствертол" и "ТАНТК им. Г.М. Бериева" производят в том числе станции радиоэлектронного противодействия, изделия для нужд предприятий нефтегазового комплекса, электротехническую продукцию для поставки строительным и электромонтажным организациям, а также занимаются проектированием, изготовлением, испытаниями и техническим обслуживанием авиационной техники, в том числе самолетов и вертолетов.