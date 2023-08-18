ПСБ провел обучающую игру по финансовой грамотности для клиентов и партнеров банка

В процессе игры участники проработали различные стратегии финансового поведения, закрепили навыки управления личными средствами и формирования финансовой дисциплины

ТАСС, 18 августа. ПСБ провел обучающие мероприятия в формате игры по финансовой грамотности "Время денег" для посетителей Международного военно-технического форума "Армия-2023".

В деловых играх приняли участие сотрудники предприятий ОПК, военнослужащие, ключевые партнеры и клиенты банка. В процессе игры участники решали различные финансовые вопросы, такие как формирование сбережений, эффективное управление кредитной нагрузкой, контроль и планирование расходов при управлении личным бюджетом, эффективное использование разных финансовых продуктов и инструментов фондового рынка для получения дополнительного дохода и приумножения капитала. Таким образом участники проработали различные стратегии финансового поведения, закрепили навыки управления личными средствами, формирования финансовой дисциплины и теперь могут применять полученные знания для более эффективного решения повседневных финансовых задач.

Мигель Маркарянц, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ, отметил: "Благополучие и финансовая стабильность людей во многом зависят от уровня их финансовой культуры и навыков эффективного и безопасного управления личными средствами в современном цифровом мире. ПСБ как социально ответственный банк уделяет особое внимание формированию правильных моделей финансового поведения своих клиентов, развитию их цифровой и финансовой грамотности и разработке соответствующих образовательных программ и методик. В частности, сейчас мы активно внедряем среди зарплатных клиентов, в том числе военнослужащих и сотрудников ОПК, обучающую игровую практику "Время денег". В результате наши клиенты лучше ориентируются в различных финансовых инструментах, эффективнее управляют сбережениями и кредитами, используют правила защиты личных финансовых данных, в том числе при оплате в интернете, формируют ответственное отношение к финансам и инвестициям. Это новый стандарт взаимодействия кредитной организации со своими клиентами, и мы уверены, что такая работа укрепляет доверие населения к финансовой системе страны и защищает потребителей от ошибочных финансовых решений, мошенников и возможных потерь".