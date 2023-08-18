Начался сбор заявок на участие в рейтинге директоров по внутрикорпоративным коммуникациям

Цель проекта - признание и поощрение инициативных руководителей, способных превратить внутрикорпоративные коммуникации в инструмент развития организации, повышения уровня вовлеченности и результативности сотрудников

ТАСС, 18 августа. Ассоциация менеджеров и проект InterComm объявили о начале сбора заявок на участие в первом в России рейтинге директоров по внутрикорпоративным коммуникациям. Рейтинг создается для оценки эффективности внутрикорпоративных коммуникаций и выявления лидеров в этой области.

Участвовать могут руководители, отвечающие за построение системы внутрикорпоративных коммуникаций, а также формирование HR-бренда и корпоративной культуры из разных сфер бизнеса: IT, финансового и промышленного, фармацевтического, коммуникационного секторов и медиа, профессиональных услуг, производства потребительских товаров и других.

Цель рейтинга - признание и поощрение инициативных руководителей, способных превратить внутрикорпоративные коммуникации в инструмент развития организации, повышения уровня вовлеченности и результативности сотрудников.

Основной принцип отбора - "Лучшие выбирают лучших". Экспертами выступают представители профессионального сообщества. После того, как рейтинг будет сформирован, оргкомитет опубликует имена номинантов на сайте. По завершении голосования, будут выделены 10 лучших директоров по внутренним коммуникациям. Финалистов первого рейтинга директоров по внутрикорпоративным коммуникациям наградят 25 октября в рамках торжественной церемонии награждения победителей международной премии InterComm_2023.

"Наша задача - ответить на вопрос: кто же такой директор по внутрикорпоративным коммуникациям и каковы критерии оценки его деятельности. Мы заинтересованы в том, чтобы в ближайшем будущем в нашем ежегодном рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров" появилась новая номинация, в которой будут выбираться лучшие руководители по внутрикорпоративным коммуникациям российских компаний. Поэтому мы поддержали инициативу проекта InterComm о формировании первого в России рейтинга внутрикомов…", - отметила Катерина Киндрук, заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

"Миссия проекта InterComm - формирование контуров профессии “внутрикорпоративные коммуникации”, крайне важной и востребованной сегодня бизнесом, помогающей ему решать стратегические задачи. Наша задача - создание большого профессионального комьюнити менеджеров и директоров по внутрикорпоративным коммуникациям. Появление первого рейтинга управленцев-внутрикомов и в дальнейшем - вхождение его в рейтинг АМ “ТОП-1000 российских менеджеров” - безусловно, большой и серьезный шаг в этом направлении. Мы благодарны Ассоциации менеджеров, его исполнительной дирекции за поддержку нашей инициативы, большую исследовательскую и организационную работу, проведенную в связи с запуском рейтинга", - сказала Лариса Рудакова, президент коммуникационной группы MediaLine, лидер проекта InterComm.

Оценивать эффективность директоров по внутрикорпоративным коммуникациям будут по таким критериям, как вовлеченность, результативность, инновационность, навыки стратегического управления, управление сообществами, социальными проектами и корпоративными каналами коммуникаций. Будет учитываться активное участие директоров в коммуникационных процессах, способность эффективно коммуницировать с сотрудниками и стимулировать их к достижению общих целей. Важным фактором станет способность директоров адаптироваться к современным трендам и вносить инновации во внутренние коммуникационные процессы.

Проект предполагает следующие этапы:

Сбор заявок кандидатов: 15 августа - 30 сентября.

Экспертное онлайн-голосование: 2-11 октября.

Верификационная встреча: 18 октября.

Публикация результатов: 25 октября.

Чествование и награждение лидеров - 25 октября на торжественной церемонии InterComm_2023.

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