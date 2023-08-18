"Забег ради жизни" собрал 4,7 млн рублей

Участники акции помогали собрать средства на восстановительное лечение семилетнему Руслану Деревянко с лейкозом

ТАСС, 18 августа. В минувшее воскресенье в Измайловском парке состоялся девятый благотворительный забег фонда "Линия жизни".

В этот раз участники "Забега ради жизни" помогали собрать средства на восстановительное лечение семилетнему Руслану Деревянко с лейкозом. На старт дистанций 5 и 10 км вышло около 1 тыс. человек. Среди них - известные спортсмены и селебрити, корпоративные команды, неравнодушные люди не только из Москвы, но и из других городов. А для тех, кто приехать не смог, был предусмотрен онлайн-старт.

Благодаря "Забегу ради жизни" фонду удалось собрать 4,7 млн рублей.

"Ради помощи тяжелобольным детям, нашим подопечным, благотворительный старт объединяет самых разных людей: любителей спорта всех возрастов, волонтеров, родителей и близких наших подопечных и, что особенно для нас ценно, - тех, кому много лет назад фонд оказал помощь. Теперь эти молодые люди живут полноценной жизнью и помогают другим", - сказал, открывая Забег, вице-президент фонда "Линия жизни" Андрей Карпенко. "Благодаря забегам фонда за 8 добрых стартов удалось оказать помощь 25 тяжелобольным детям. Всего же за 19 лет работы фонд "Линия жизни" спас либо кардинально улучшил качество жизни 13 290 детей. Мы благодарны каждому, кто внес свой посильный вклад в их здоровое будущее!".

Перед основными дистанциями традиционно стартовал детский забег на 300 м. Разминку для юных участников провели аниматоры - Алиса Селезнева и Оля из "Простоквашино". Преодолеть дистанцию детям помогали волонтеры и родители. Юные спортсмены также получили сок и полезный перекус.

Разминку для участников "Забега ради жизни" на 5 км провела двухкратная чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова. Перед дистанцией 10 км спортсменов разминала двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006 и 2010), трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева.

Для всех финишеров были приготовлены памятные медали, а для победителей на дистанциях - кубки и призы от партнеров фонда. Первое место среди мужчин на дистанции 10 км занял москвич Сергей Ежов с результатом 35 мин. 56 сек. Среди женщин первой стала Ксения Калиберда из Нижнего Новгорода: 43 мин. 21 сек. Победителей награждала ведущая программы "Утро России" Елена Николаева.

"Хочется сказать спасибо за эту атмосферу: все улыбаются, у всех хорошее настроение. Пока кто-то сидит дома, наши замечательные участники бежали и делали доброе дело!" - сказала Николаева.

Телеведущая и сама приняла участие в "Забеге ради жизни": на дистанцию 5 км она вышла с полуторагодовалым сыном. Ребенок, хотя и в коляске, вместе с мамой благополучно финишировал в своем первом благотворительном забеге.

Победителем на 5 км среди мужчин стал Сергей Бабушинов (16 мин. 42 сек.), среди женщин - Мария Кудрявцева (20 мин. 16 сек.) Среди юношей 14-17 лет первое место занял шестнадцатилетний Александр Попов (19 мин. 39 сек.), среди девушек в этой возрастной категории - пятнадцатилетняя Ксения Алексеенкова (29 мин. 03 сек.)

Призеров награждал иллюзионист Сергей Сафронов.

"То, что вы сегодня делаете такое благое дело - это наша общая победа! Чудо - это не просто, когда люди летают или распиливают свою ассистентку пополам, чудо - это когда мы с вами творим добро. Творите добро - и мир станет по-настоящему волшебным!" - поздравил всех участников "Забега ради жизни" Сафронов.

Самым взрослым финишером стал 66-летний Анатолий Фомочкин.

Призы получили и самые яркие участники Забега, награды им вручала актриса театра и кино, дизайнер Янина Мелехова.

Всех участников Забега ждал обед.

Все средства от регистрационных взносов пойдут на лечение тяжелобольных детей и медицинские программы фонда "Линия жизни".

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