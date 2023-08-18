Екатеринбург и Сиань установили дружественные отношения

Соглашение подписали Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и заместитель заведующего канцелярией по иностранным делам города Сиань (КНР) Ли Сяоянь

ТАСС, 18 августа. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и заместитель заведующего канцелярией по иностранным делам города Сиань (КНР) Ли Сяоянь в четверг подписали Соглашение об установлении дружественных отношений между двумя городами. Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга.

Глава Екатеринбурга напомнил, что у областной столицы сложились крепкие традиции сотрудничества с КНР - в число городов-побратимов и партнеров входят Гуаньчжоу, Чэнду, Цицикар, Харбин и Шэньчжэнь. "Особую благодарность Алексей Орлов выразил генеральному консулу КНР в Екатеринбурге за колоссальный вклад в развитие двухсторонних отношений между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией", - сказано в сообщении. "В свою очередь, Ли Сяоянь заявила о намерениях развивать сотрудничество между двумя городами в областях экономики и науки, а также поздравила Екатеринбург с наступающим юбилеем", - добавили в горадминистрации.

О Сиане

Город Сиань является административным центром провинции Шэньси и крупнейшим городом в центральной части Китая. В административном плане город делится на 11 районов городского подчинения, два уезда и семь национальных зон экономического и технического развития.

Численность постоянного населения - 13,69 млн человек.

История города насчитывает более 3,1 тыс. лет, его древнее название - Чанъань. 13 императорских династий Китая выбрали Сиань в качестве столицы.

В 1981 году Сиань был признан ЮНЕСКО "Всемирным историческим городом".