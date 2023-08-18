В Гостином Дворе обсуждают развитие среднего профессионального образования страны

Пленарное заседание форума открывал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

ТАСС, 18 августа. В Гостином Дворе 18 августа завершит свою работу первый Всероссийский форум среднего профессионального образования. Организаторами события выступают Министерство просвещения РФ и Правительство Москвы.

Форум стартовал 17 августа с праздничного шествия: студенты столичных колледжей, участники проекта "Московское долголетие" и барабанный оркестр прошли от парка "Зарядья" до Гостиного Двора.

Пленарное заседание открывал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он рассказал о переходе системы среднего профессионального образования на новые принципы подготовки кадров и целях этих изменений. Последние два года в стране реализуется проект "Профессионалитет", основанный на отраслевом подходе региональных систем среднего профессионального образования. В нем уже участвуют 925 колледжей из 68 регионов страны.

"Сегодня система среднего профессионального образования активно развивается. В стране действует 3,5 тыс. колледжей и порядка 700 колледжей в составе вузов. Общее количество обучающихся - 3,5 млн человек. Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих. Развивая систему СПО, мы ее формируем по отраслевому принципу. Важно, чтобы колледж был связан с той или иной отраслью, чтобы предприятия участвовали и в управлении колледжем, и в разработке и реализации образовательных программ, и в проведении демонстрационного экзамена. На это направлен проект "Профессионалитет". Сегодня порядка 1 тыс. работодателей активно вовлечены в этот проект. У нас разработано 347 практикоориентированных программ. Около 50% времени отводится на практическую подготовку студентов", - пояснил Министр просвещения РФ.

Стратегическим партнером проекта "Профессионалитет" с самым большим в стране количеством региональных кластеров стала Москва. С 1 сентября в него войдут 20 столичных колледжей.

"Отдельно хочу сказать о Москве как о центре инноваций, который задает общий вектор развития практически всем регионам нашей страны. Москва приняла решение, что порядка 50% колледжей столицы включатся в программу "Профессионалитет", - рассказал Министр.

Москва понимает всю меру ответственности за развитие среднего профессионального образования, отметила, выступая на пленарном заседании, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, столица активно выстраивает взаимоотношения с работодателями, чтобы правильно формировать контрольные цифры приема, расширяется целевой прием. Кроме того, планируется вывести оценку работы всех столичных колледжей и квалификации их выпускников на площадки работодателя.

Те, кто сейчас делает ставку на СПО, ставят на хорошее будущее, уверен первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков: "Среднее профессиональное образование и рабочие профессии - это системно дефицитная позиция на протяжении ближайших 10-15 лет. Тому есть демографические причины, и это системная проблема. Давление на рынок будет нарастать, и это означает, что престиж и зарплаты в этом сегменте будут неизбежно расти".

Всероссийский форум среднего профессионального образования проходит 17 и 18 августа в рамках Московского урбанистического форума. На нем выступят более 100 экспертов в рамках деловой программы, которая включает в себя множество сессий по тематическим направлениям: "Партнерство бизнеса и образования", "Колледж будущего", "Педагог и наставник", "Самоопределение", "Современные технологии обучения".

ТАСС - генеральное информационное агентство

Возрастное ограничение: 12+