ПСБ за год увеличил количество терминалов оплаты в два раза

Банк установил более 100 тыс. активных терминалов

ТАСС, 18 августа. ПСБ установил малому и среднему бизнесу более 100 тыс. активных терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж, увеличив за год количество подключений на 80%.

"Мы продолжаем развивать свою эквайринговую сеть и отмечаем сохраняющуюся востребованность инструментов для безналичных расчетов между продавцом и покупателем. Среди них стабильно высоким спросом пользуются привычные всем POS-терминалы. Бизнес видит преимущества в подключении устройств приема платежей, среди которых не только удобство и скорость расчетов, но также снижение расходов на хранение и транспортировку наличности. Так, за прошедший год количество терминалов, установленных ПСБ, выросло почти вдвое. При этом, более чем на 50% вырос и объем платежей, которые проходят через них, что говорит о желании клиентов торговых точек использовать банковские карты вместо наличных ", - сказал вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.