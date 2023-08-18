На "Архипелаге 2023" представили проекты, связанные с беспилотными технологиями

Проектно-образовательный интенсив прошел в Новосибирске с 28 июля по 7 августа

ТАСС, 18 августа. Проекты, связанные с беспилотными технологиями, представили стартапы-участники федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023". Мероприятие прошло в Новосибирске с 28 июля по 7 августа.

"На сегодняшний день в Платформе университетского технологического предпринимательства 19 стартап-студий, из которых 4 непосредственно заняты беспилотием", - заявила на мероприятии заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.

Студенческие стартапы продемонстрировали свои разработки во время работы акселератора Национальной технологической инициативы. Так, Григорий Матлахов из Томского политехнического университета представил проект создания беспилотника для аэрофотосъемки с вертикальным взлетом и возможностью сборки в полевых условиях за пять минут. А Леонид Челышев из зеленоградского МИЭТа рассказал о разработанном им комплексе распознавания жестов операторов БПЛА.

Свой стартап AroundLook по созданию трехмерных цифровых моделей местности для авиации представила Виктория Афанасьева из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

В свою очередь команда университетской стартап-студии из Грозненского государственного нефтяного технического университета им. ак. М.Д. Миллионщикова отличилась в одним из самых зрелищных направлений "Архипелага" - гонке дронов. Пилоты Платформы взяли золото в гонке на скорость и серебро в личном зачете в большом классе.

Помимо практических сессий "Архипелаг" стал площадкой обсуждения концептуальных идей. Под эгидой федерального проекта прошли дебаты по вопросу: "Можно ли научить технологическому предпринимательству: массовая профессия или врожденный дар?".

Во время обсуждения в формате pro et contra ("за и против") спикеры-руководители уже состоявшихся компаний обосновывали зрителям свой взгляд на карьерный путь, подкрепляя его примерами из собственной жизни. В итоге 57% зрителей отдали свой голос за позицию "научить можно", 37% - за позицию "научить нельзя", оставшиеся 6% сообщили, что у них особое мнение.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" помогает раскрыть потенциал студентов, аспирантов и сотрудников вузов, а также создать инновационные решения и вывести их на рынок.

За первый год реализации проект охватил 72 российских региона. Заработали 19 стартап-студий, более 30 тыс. студентов и сотрудников вузов прошли тренинги предпринимательских компетенций, а 170 тыс. - прокачали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и "Предпринимательских Точек кипения".

По грантовой программе "Студенческий стартап" в 2022 году отобрана 1 тыс. проектов, которые получат по 1 млн рублей. В 2023 году планируется поддержать уже 1,5 тыс. стартапов.