Екатеринбург и Чэнду стали городами-побратимами

Столица провинции Сычуань является важным торговым и промышленным центром с населением около 16,5 млн человек

ТАСС, 21 августа. Екатеринбург и китайский Чэнду стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение было подписано в День города, сообщают в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"Начиная с 2018 года город Чэнду - наш город-партнер, город-друг, а теперь, можно смело сказать, и город-брат, с которым всегда приятно и интересно работать. С момента установления сотрудничества мы регулярно встречаемся для обмена идеями и обсуждения новых проектов. Сегодняшний день - это прекрасный пример нашей продуктивной работы. Мы переходим на очень важный этап сотрудничества, устанавливая побратимские отношения", -приводит официальный портал Екатеринбурга слова главы города Алексея Орлова.

Как подчеркнул заместитель председателя Народного политического консультативного совета Китая в городе Чэнду Ву Кай, установление побратимства будет способствовать укреплению взаимодействия между двумя городами во многих сферах.

"Для меня большая честь посетить торжества в честь 300-летия Екатеринбурга. Это большой праздник, великое событие. Сегодня мы выводим наши дружеские отношения на новый уровень. Пусть российско-китайская дружба будет вечной", - приводятся в сообщении слова китайского представителя.

Чэнду - столица провинции Сычуань в Китае. Население составляет около 16,5 млн человек. Чэнду является важным торговым и промышленным центром, известен как один из ведущих производителей автомобилей, также является центром фармацевтической промышленности. Город активно развивается как национальная база в области информационных технологий и программного обеспечения. До установления побратимских отношений являлся городом-партнером Екатеринбурга на основании Соглашения об установлении дружеских отношений сотрудничества от 27 августа 2018 года.