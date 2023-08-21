В Челябинской области откроют первые губернаторские инженерные классы

В 2023 году будут открыты пять предпрофильных на базе 8-х классов и пять профильных классов на базе 10-х классов

ТАСС, 21 августа. В Челябинской области в 2023 году откроют первые губернаторские инженерные классы. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации областного правительства по итогам участия губернатора Алексея Текслера в проведении "НЕурока" - комбинированного урока по физике на тему альтернативных источников энергии. Глава региона участвовал в мероприятии совместно с ректорами вузов Южного Урала, педагогами и учащимися в IT-лицее "Привилегия" в Сосновском районе.

"В 2023 году будут открыты пять предпрофильных на базе 8-х классов и пять профильных классов на базе 10-х классов. Урок наглядно показал, как можно наладить процесс взаимодействия школы, вуза и предприятия, получив на выходе готовый производственный продукт, а также мотивировать школьников к инженерным специальностям", - сказано в сообщении.

"Тема образования является ключевой для развития региона. Задача - постоянно повышать качество образования, удерживая талантливых ребят в регионе. Именно поэтому в этом учебном году будет реализована инициатива по созданию инженерных классов во взаимодействии с вузами и предприятиями по направлениям, которые мы будем развивать в новом челябинском межуниверситетском кампусе. Уже первые 10 классов появятся в этом году", - анонсировал глава региона.

Техническое творчество и профобразование

Текслер поручил в допобразовании в два раза увеличить число "IT-кубов" и "Кванториумов". "Вижу здесь большую перспективу для дальнейшего вовлечения ребят в техническое творчество", - прокомментировал он.

В сообщении управления пресс-службы отмечается, что за последние несколько лет изменилась тенденция в выборе профессии, больше ребят стали выбирать обучение в учреждениях специального профессионального образования после 9 класса. Губернатор поручил продолжить улучшать этот показатель. "Мы активно включились в программу "Профессионалитет". Наш регион - лидер в стране по количеству центров, их у нас уже 12. Мы охватываем основные профессии, плюс в этом году победили в конкурсе и на медицинские профессии, то есть не только технические. Самое главное, что предприятия подключаются к этой программе. У нас 3,5 тыс. студентов СПО проходят практику на предприятиях, в том числе на предприятиях ОПК. 98% ребят, закончившие учреждения СПО, трудоустроены, и более 70% по прямой профессии - лучший результат за все время. Поставил задачу и дальше повышать этот показатель", - заключил глава региона.

Текслер добавил, что в регионе много талантливой молодежи, которая должна оставаться и развивать Челябинскую область. "Наши интеллектуалы-олимпиадники традиционно среди лидеров в стране. Наша задача, чтобы молодежь у нас оставалась и развивала наш регион. Я уверен, что новый кампус привлечет талантливую молодежь, возможно, и из других регионов России и зарубежья. Прежде всего - мы создаем оптимальные условия для работы наших исследователей и ученых", - сказал он.

В России

"На сегодняшний день у нас трудоустройство в системе среднего профессионального образования [в России] около 70%. Мы ставим [задачу] минимум 85%", - отметил ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам министра, наблюдается колоссальный интерес к программам среднего профессионального образования, к проекту "Профессионалитет". В настоящее время в проекте участвует 925 колледжей из 68 регионов РФ, к 2026 году планируется, что будет участвовать более 2 тыс. колледжей из всех 89 регионов, добавил Кравцов.

Кроме того, уточнил он, сейчас обсуждается возможность создания ассоциации работодателей, которые участвуют в проекте "Профессионалитет".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в этом году колледжи окончат более 800 тыс. человек, из которых 129 тыс. уже трудоустроены. Что касается высшего образования, здесь выпуск порядка 916 тыс. "Мы ожидаем, что на рынок труда выйдут порядка 197 тыс. инженерных кадров для как раз того самого технологического суверенитета и приоритетов, которые мы определяем", - сказала она на центральной сессии онлайн-марафона в ТАСС "Рынок труда: вызовы и тренды" в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

О проекте "Профессионалитет"

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. На данный момент в проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.