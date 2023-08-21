21 августа, 07:31

В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" завершили техническое перевооружение ГРС "Балашиха"

Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
© Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Работы в Челябинский области продлились более трех месяцев, производительность газораспределительной станции увеличена с 500 до 5 тыс. куб. м газа в час

ТАСС, 21 августа. К середине августа в Челябинской области завершились работы по техническому перевооружению газораспределительной станции (ГРС) "Балашиха", расположенной вблизи города Златоуст. Об этом сообщают в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

Работы продлились более трех месяцев. В результате производительность ГРС удалось увеличить с 500 до 5 тыс. куб. м газа в час.

"На обновленной станции установлены новые системы подогрева, очистки и одоризации газа, смонтированы современные ультразвуковые расходомеры. Все строительно-монтажные и наладочные работы выполнили сотрудники филиалов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург": Красногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов и Инженерно-технического центра. Работы по подключению и отключению ГРС выполняли сварочно-монтажные бригады Управления аварийно-восстановительных работ №1. Также были задействованы транспортники и связисты", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во второй половине августа сотрудники предприятия провели работы по пуску в эксплуатацию обновленной ГРС "Балашиха". При этом газопровод-отвод был временно перекрыт, а подача газа потребителям осуществлялась через передвижной автогазозаправщик. 

© Информационное агентство ТАСС
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