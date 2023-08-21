Открылась выставка "Станция Манеж"

Экспозицию можно посетить до 10 сентября включительно

ТАСС, 21 августа. По 10 сентября включительно в ЦВЗ "Манеж" москвичи и гости города могут бесплатно посетить экспозицию, посвященную крупнейшим транспортным проектам столицы. Выставка открылась в минувшие выходные на площади больше 9 тыс. кв. м.

Уже перед входом на выставку гостей встречают настоящие вагоны новейших поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0". Вагоны открыты - можно зайти внутрь и сфотографироваться. Благодаря подсветке вечером они превращаются в яркую фотозону в самом сердце Москвы.

Выставка расположена на двух этажах. На первом этаже гостей ждет мультимедийное шоу. Здесь демонстрируется 37-метровая голограмма. Перемещаться по пространству выставки можно на движущихся по рельсам вагонах - это макеты поездов "Москва-2020" и "Иволга 3.0".

Основная экспозиция первого этажа посвящена проектам рельсового транспорта, а также ключевым автомобильным проектам. Гости могут посетить сразу шесть тематических зон - МЦД, МЦК, БКЛ, зону, посвященную метро, вокзалам и станциям, тоннель МЦД-5 и крупнейшие автодорожные проекты. Здесь посетители смогут проследить, какой путь прошел Московский транспорт за последнее десятилетие, и заглянуть в будущее. Каждая зона - мультимедийная и интерактивная, а с экспонатами можно взаимодействовать.

Центральный объект зоны Большой кольцевой линии - арка. Отражаясь в глянцевом полу, она замыкается в кольцо, символизируя Большую кольцевую линию - крупнейшее метрокольцо мира.

На цокольном этаже выставки можно осуществить виртуальную экскурсию по Москве-реке, посмотреть транспортные новинки и раритетные авто. Стенд речного транспорта оформлен в виде салона новейшего электросудна: внутри можно посмотреть видеоэкскурсию по первому регулярному речному маршруту между причалами "Киевский" и "Сердце Столицы".

Отдельный стенд "Московский транспорт - это люди" посвящен карьере в Московском транспорте. Любой желающий может узнать о доступных вакансиях, пройти экспресс-собеседование с рекрутером и тест, который укажет, где именно его навыки будут наиболее востребованы.

Интерактивный симулятор управления поездом особенно радует юных посетителей: благодаря ему можно представить себя в роли машиниста состава метро и провести состав по Большой кольцевой линии. Также для детей работает отдельная зона с развлечениями, мастер-классами, викторинами и подарками.

"Приглашаем на выставку "Станция Манеж" - это уникальное интерактивное пространство в самом центре столицы, где в одном месте представлены все проекты и достижения Транспортного комплекса Москвы. Мы старались организовать выставку так, чтобы было интересно всем: и взрослым, и детям, экспертам и простым жителям. Мы рассказываем о достижениях Московского транспорта, его истории и будущем по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина", - рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

ТАСС - генеральное информационное агентство

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