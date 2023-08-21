Особое внимание на ВЭФ уделят развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества

Деловые сессии форума будут разделены на шесть тематических блоков, среди которых "Международное сотрудничество в изменившемся мире" и другие

ТАСС, 21 августа. Особое внимание на грядущем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке, будет уделено развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антон Кобяков.

"Совместное участие представителей государства и бизнеса, экспертного сообщества и ведущих экономистов позволяет найти новые подходы к решению текущих вызовов. В этом году особое внимание уделим развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества на различных уровнях. Состоятся бизнес-диалоги, пройдет активная работа по повестке интеграционных объединений. Россия традиционно открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона и готова предлагать взаимовыгодные формы взаимодействия с учетом соблюдения национальных интересов всех без исключения партнеров", - цитирует пресс-служба Росконгресса слова Кобякова.

Вице-премьер-полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, в свою очередь, отметил, что одним из эффективных инструментов развития макрорегиона стал ВЭФ, который ежегодно посещает более 7 тыс. человек из более чем 60 стран мира. На площадках форума принимаются решения, имеющие большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заключаются многомиллионные инвестиционные контракты, а с разворотом России на Восток роль ВЭФ возросла. Главная тема ВЭФ - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию", деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

Так в рамках "Международного сотрудничества в изменившемся мире" обсудят место Дальнего Востока России в экономике Большой Евразии, перспективы интеграционных объединений ШОС и БРИКС, вопросы международного коммерческого арбитража, налаживания научной дипломатии в Азии, перспективы китайского бизнеса в России. В блоке "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" рассмотрят вопросы государственной безопасности в сфере информационных технологий, расширения применения беспилотников в различных сферах экономики, эксперты затронут аспекты разработки новых моделей взаимодействия крупного бизнеса, инвесторов и технологических компаний. В программе форума также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

В первый день ВЭФ пройдет первый Международный форум "День сокола", призванный привлечь внимание представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц. В рамках форума также состоятся Молодежная программа ВЭФ, Форум Креативного Бизнеса, презентации регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" и 12-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Кроме того, запланированы насыщенные культурная и спортивная программы.

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