Более 600 человек из 13 стран приняли участие в Международном буддийском форуме в Улан-Удэ

Мероприятие состоялось 17-19 августа

ТАСС, 21 августа. В I Международном буддийском форуме "Традиционный буддизм и вызовы современности" (16+) приняли участие свыше 600 человек из 13 стран, где распространен буддизм. Мероприятие состоялось в Улан-Удэ 17-19 августа. Организаторы - Буддийская традиционная Сангха России, Правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.

"Развитие диалога между религиями, укрепление взаимодействия религиозных структур способствуют упрочению единства российского общества, его многонациональной и многоконфессиональной основы. Международный буддийский форум, который состоялся в Республике Бурятия - центре российского буддизма, собрал представительный состав религиозных и общественных деятелей, ученых и экспертов из 13 стран. Это подтверждает, что Россия остается открытой к сотрудничеству и готова обсуждать актуальные вопросы со всеми заинтересованными сторонами. Уверен, форум внес дополнительный вклад в развитие межкультурного диалога и взаимопонимания между народами, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, а также укрепление международных отношений", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

"В форуме приняли участие более 600 человек, свыше 150 иностранных участников, а также представители всех регионов России, где присутствует буддизм, представители науки, органов власти, политики, монахи, учителя наших монастырей. Я бы хотел отметить то значение, которое придается данному форуму. В рамках открытия форума было обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина, Председателя Правительства Михаила Мишустина, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Здесь большое международное участие: 13 стран с высоким составом делегаций, что показывает важность, актуальность, значимость и своевременность вопросов, которые мы здесь поднимаем", - заявил Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

В первый день форума участники провели дискуссии о развитии буддийского образования и международного сотрудничества стран, где распространен буддизм, положении этого учения в современном обществе и информационном пространстве, сохранении культурно-исторического наследия, восточной медицине.

"Форум, безусловно, получился очень обширный. Традиционный буддизм, который присутствует у нас в России, он есть и будет. Многие иностранные представители Сангхи восхищались тем, что наши настоятели дацанов все вместе собрались и дружно обсуждали большое количество вопросов, участвовали в молебнах. Мы показали, что у нас есть традиционный буддизм", - рассказал ректор Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Д.Д. Заяева Дымбрыл Дашибалданов.

Во второй день гости форума отправились в Иволгинский дацан - крупнейший буддийский храмовый комплекс, расположенный в Бурятии - для участия в традиционной конференции "Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Этигэлова". Участники мероприятия обсудили послания Хамбо Ламы и совершили поклонение его нетленному телу.

"Это действительно был самый представительный форум по буддизму на территории Российской Федерации. Наша задача была в том, чтобы свести вместе представителей российских и зарубежных буддийских общин, ученых, а также людей, интересующихся буддизмом и его современным развитием. Мне кажется, это удалось", - отметил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.

Программа третьего дня форума включила открытую дискуссию: модераторы всех восьми дискуссий представили результаты проведенной работы.

Итогом форума стало принятие резолюции, в которой сообщается о начале работы над созданием международной ассоциации буддологических исследований и образования с целью укрепления содружества буддистов и исследователей разных стран. Кроме того, начнется разработка единой академической информационной платформы и системы общего доступа к материалам и книгам по буддизму в библиотеках по всему миру, а также издание научного журнала в области буддологических исследований.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о создании Консорциума вузов "Буддийское образование", участниками которого станут Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, Тувинский государственный университет, Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева и Агинская Буддийская Академия. Консорциум вузов займется формированием и реализацией совместных научно-исследовательских и образовательных программ в области буддийской теории и практики, публикацией результатов их работы в научных журналах, проведением конференций и семинаров, а также совместной подготовкой кадров высшей квалификации.

В свою очередь, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова подписал договор о сотрудничестве с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова. В соответствии с соглашением стороны расширят сотрудничество в области образовательной деятельности.

Помимо этого, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Тренировочный центр шаолиньского ушу Храма Шаолинь и Республиканская общественная организация "Федерация УШУ Бурятии" подписали соглашение намерениях по сотрудничеству и взаимодействию в сфере развития вида спорта "ушу". В рамках соглашения стороны будут обмениваться опытом посредством официальных визитов руководителей и рабочих встреч, предполагается обучение, стажировка и переподготовка сотрудников и спортсменов.

В преддверии форума в Бурятии состоялись буддийские учения, гостям которых представили методы тренировки медитативных практик и Учения Белой Тары: прошли лекции, дарование лунга и начитка мантры, ритал долгой жизни Цэдо, а также разбор мандалы.

Форум прошел в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры, центром российского буддизма и играет важную объединяющую религиозно-культурную роль в распространении буддийской религии, в укреплении международного взаимодействия буддистов и установлении связей с другими странами посредством культурного обмена. В последствии планируется проводить I Международный буддийский форум на регулярной основе.