Спикер свердловского заксобрания пригласила делегацию из Макеевки на форум в Екатеринбурге

Международный женский форум "Роль женщин в современном мире" пройдет в столице Урала в сентябре

ТАСС, 21 августа. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина пригласила делегацию из города Макеевки (Донецкая Народная Республика) на международный женский форум "Роль женщин в современном мире" (18+), который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

В понедельник региональном парламенте состоялась встреча Бабушкиной с заместителем главы администрации Макеевка Ириной Лях.

"В настоящее время актуальны вопросы об интеграции новых субъектов РФ в правовую систему Российской Федерации. Для этого требуется сотрудничество в нашей, законодательной сфере. Приглашаем к нам в гости представителей вашего депутатского корпуса. Кроме того, 8 сентября в Екатеринбурге состоится международный женский форум "Роль женщин в современном мире". Приглашаем к участию в форуме представителей женских общественных организаций, а также руководства Макеевки", - цитирует Бабушкину пресс-служба.

Делегация из Макеевки уже успела принять участие в мероприятиях, состоявшихся в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. "Екатеринбург поразил нас буквально с первых минут. Каждый день, который проводим на уральской земле, мы чувствуем тепло и доброжелательность свердловчан", - приводит пресс-служба слова Лях.

Для замглавы администрации Макеевки была организована экскурсия по зданию регионального парламента, музею Законодательного собрания, залу официальных символов муниципальных образований Свердловской области и портретной галерее руководителей законодательных (представительных) органов региона.