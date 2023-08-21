Ежегодная общегородская акция "Ночь кино" пройдет в Москве 26 августа

Специальными событиями программы станут показы с пленки 35 мм в нестандартных для кинопоказа местах

ТАСС, 21 августа. "Ночь кино" - ежегодная общегородская акция, посвященная кинематографу, состоится в Москве в восьмой раз. "Москино" даст возможность бесплатно посмотреть на больших экранах лучшие образцы зарубежного и отечественного кино, нестареющую советскую классику, фильмы-лидеры отечественного проката, популярные российские сериалы и подборки короткометражного кино.

"Ночь кино" пройдет 26 августа на более чем на 120 площадках столицы - в кинотеатрах, культурных центрах, парках, музеях. Специальными событиями программы станут показы с пленки 35 мм в нестандартных для кинопоказа местах: в парке "Зарядье", на киностудии "Союзмультфильм", в Музее Москвы.

Центральным событием акции станет киноконцерт "Необыкновенное чудо" в кинотеатре "Художественный", посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося российского режиссера театра и кино, легендарного художественного руководителя театра "Ленком" Марка Анатольевича Захарова. В программе - самые яркие и известные песни из спектаклей и фильмов мэтра в исполнении популярных артистов театра и кино в сопровождении музыкального коллектива.

В секции "Документальное кино" зрителей ждут сразу несколько кинопроектов. В кинотеатре "Москино Спутник" в 18:00 состоится специальный показ документального фильма "Великая Отечественная в хронике ТАСС". Известно, что главные кадры Великой Отечественной были сделаны корреспондентами ТАСС. Вместе с частями Красной армии они прошли всю войну, зафиксировав тысячи свидетельств преступлений фашизма. Сценарий построен на архивных фотографиях ТАСС - в нем использовано более 70 снимков, кадрах документальной кинохроники и видео из семейных архивов. Зрители узнают, при каких обстоятельствах снимались главные кадры войны, почему многие фотографии не публиковались в СССР, познакомятся с судьбами журналистов и их работой в блокадном Ленинграде и Сталинграде, гибели на фронтах, о том, как в наши дни московские школьники через военные фотографии восстанавливают истории жизни и подвигов бойцов. Также в фильме рассказывается о знаменитом проекте - "Окнах ТАСС" и самоотверженном труде художников редакции в Москве и блокадном Ленинграде. Фильм представит руководитель отдела внешних коммуникаций ТАСС Екатерина Титова.

В 2023 году анимационному проекту "Смешарики" исполнилось 20 лет. В рамках программы "Ночь кино детям" в честь этого события "Москино" организует праздник для детей и их родителей. Центральной площадкой для серии юбилейных мероприятий станет кинотеатр "Москино Космос". Участников ждут любимые анимационные герои, веселые игры, песни и танцы, конкурсы, ребусы и шарады, занимательные викторины и розыгрыши. Также малыши и взрослые смогут увидеть на большом экране самые яркие и запоминающиеся серии с участием Смешариков и Малышариков.

"Марафон сериалов" - программа, ставшая традиционной и неотъемлемой частью "Ночи кино", которая пользуется неизменной популярностью у зрителей. В этом году в ее рамках можно будет увидеть самые свежие и интригующие сериалы. Среди них - комедийная история про обаятельного криминалиста и профессионального чистильщика в бегах "На страже пляжа", приключения простого провинциального парня по прозвищу Сундук в сериале "Тяни, сундук", психологический триллер с Александрой Бортич, Игорем Верником, Алексеем Чадовым "Игра на выживание" о том, как важно оставаться человеком при любых обстоятельствах, третий сезон драмы о взрослении подростков в лихие девяностые "Мир! Дружба! Жвачка!", сериал-путешествие "Территория" и многое другое. Перед показами зрителей ждут встречи с авторами, создателями и участниками проектов.

Министерство культуры России и Фонд кино традиционно покажут на московских киноплощадках самые популярные отечественные фильмы этого года: "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка, "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко.