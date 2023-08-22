Стенд "Другого Дела" стал самым информативным на фестивале "Таврида.АРТ"

Более 1 тыс. молодых людей выполнили задания, получили баллы и обменяли их на мерч и другие бонусы

ТАСС, 22 августа. В этом году участники нового выставочного пространства "АРТ-ЭКСПО", открытого на Тавриде.АРТ, соревновались за звание лучших. Площадка программы развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей" победила в номинации "Самый информативный". Более 1 тыс. молодых людей выполнили задания, получили баллы в мини-приложении "ВКонтакте" и обменяли их на мерч и другие бонусы.

В этом году площадка Другого Дела расположилась в новом выставочном павильоне "АРТ-ЭКСПО". Именно там участники фестиваля "Таврида.АРТ" могли получить паспорт - главный документ фестиваля, связывающий все площадки и арт-объекты. Выполняя задания на разных стендах, участники получали печати в паспорт, а затем обменивали их на баллы. Вернувшись в "АРТ-ЭКСПО" к Другому Делу, ребята за накопленные баллы получали бонусы - мерч, наушники и многое другое. Оставаться на связи и быстрее зарабатывать баллы ребятам помогал оператор связи "Волна".

Также на площадке Другого Дела ребята участвовали в викторинах и пытались победить наставников в настольных играх. После интеллектуальной разминки гостей ждали творческие мастер-классы по живописи и рукоделию - погружение в культурные традиции разных народов России.

"Проект "Другое Дело" очень органично дополнил программу основного фестиваля. Атмосфера на нашей площадке царила яркая, на лицах горели улыбки, участники каждый день узнавали что-то новое для себя, обучались. У ребят была возможность попробовать себя в совершенно разных направлениях и обойти весь фестиваль, выполняя полезные задания", - отметил руководитель программы развития "Другое Дело" АНО "Россия - страна возможностей" Кирилл Хвиль.

Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" проходил под Судаком с 17 по 21 августа. Он объединил более 3,5 тыс. творческих людей со всей страны. В бухте Капсель гости посетили фестивали искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт-Молодость" и фестиваль "Наука как искусство".