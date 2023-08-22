Свердловская компания поставит в Узбекистан радиоизотопную продукцию до конца 2023 года

Переговоры о сотрудничестве были проведены в апреле в рамках Международной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" в Ташкенте

ТАСС, 22 августа. Компания из Свердловской области поставит в Узбекистан радиационно-защитную технику и радиоизотопную продукцию до конца 2023 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Свердловская компания "Квант" поставит в Узбекистан радиоизотопную продукцию и радиационно-защитную технику для проведения гамма и нейтронного каротажа скважин (метод геофизических исследований). Переговоры о сотрудничестве были проведены в рамках Международной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" в Ташкенте в апреле текущего года. <…> Так, в рамках контракта до конца 2023 года в Узбекистан будут поставлены пять источников нейтронного излучения типа ИБН-8-5 и пять источников гамма-излучения типа ИГИ-Ц-4-2. Все источники будут отправлены в Узбекистан в специализированных транспортно-упаковочных комплектах", - говорится в сообщении.

На "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" компания "Квант" провела переговоры с нефтесервисной компанией Eriell, предоставляющей услуги строительства и капитального ремонта скважин ведущим компаниям нефтегазовой отрасли в Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Свердловские предприниматели участвовали в В2В переговорах с потенциальными партнерами из Узбекистана, делегацию области возглавлял губернатор Евгений Куйвашев.