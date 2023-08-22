В Москве пройдет неделя российской рекламы

Мероприятия, посвященные 145-летию российской рекламной отрасли и 30-летнему юбилею АКАР, пройдут в столице с 13 по 17 ноября 2023 года

ТАСС, 22 августа. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) совместно с другими рекламными ассоциациями - АРИР и РАМУ представит сразу несколько мероприятий, которые войдут в юбилейную неделю российской рекламы.

Юбилейная неделя начнется с официального запуска мультимедийной выставки "145 лет рекламе. Культурное наследие", подготовленной Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и НКО "Музей Рекламы". Экспозиция будет представлена в ГУМе.

Выставка расскажет о рекламе и ее культурном наследии, которое она создает и сохраняет на протяжении 145 лет. Среди экспонатов: шедевры плакатного искусства, первые рекламные видеоработы, современные креативные и экспериментальные проекты. Интерактивный формат раскроет концепцию выставки и покажет связь времен: прошлого, настоящего и будущего рекламы.

Работа выставки запланирована с 6 по 19 ноября 2023 года, посещение бесплатное.

Саммит по взаимодействию медиакоммуникационной индустрии с органами государственной власти и местного самоуправления пройдет 14 ноября.

В дискуссии примут участие представители Федеральной антимонопольной службы России, Координационного совета по рекламе при МСАП, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора, а также депутаты Государственной думы РФ. Со стороны бизнес-сообщества будут приглашены представители ведущих индустриальных ассоциаций и объединений: ТПП РФ, Деловой России и РСПП.

Участники обсудят саморегулирование в рекламе и регулирование отдельных отраслей коммуникационной индустрии, становление и развитие института креативных индустрий, поддержку малого и среднего бизнеса и другие значимые вопросы сотрудничества предпринимателей в сфере рекламы и государства.

Седьмой Национальный рекламный форум (НРФ’7) состоится в рамках празднования юбилейной недели. В этом году программа расширена до 3 дней: запланирована работа более 100 специализированных сессий по основным отраслям и сегментам, чтобы охватить все сферы медиакоммуникационной индустрии. На площадке НРФ’7 ожидается присутствие более 5 тыс. гостей. Многие сессии будут посвящены вопросам построению брендов с нуля.

Задача первого дня форума - дать комплексную оценку онлайн-инструментам и определить тенденции роста интернет-рекламы.

Стратегическая сессия, посвященная актуальным вопросам развития цифровых коммуникаций, откроет деловую программу НРФ’7. Традиционно модератором выступит Борис Омельницкий, президент АРИР.

Также 15 ноября пройдут разноформатные сессии по ключевым digital (цифровым) -направлениям: развитие retail media (медиа розничных магазинов), технологии в рекламе, influencer-маркетинг (маркетинг влияния), мобильный маркетинг, возможности для малого и среднего бизнеса, работа с большими данными, brandformance (брендинговая реклама и перфоманс маркетинг) и другие.

В рамках блока СберСеллер и SberAds на площадке НРФ эксперты расскажут об опыте гармоничного построения человекоцентричных рекламных коммуникаций на основе объединения двух контрасных стратегий - branding (бренд) и perfomance (перфоманс) - подходов.

Подходы к планированию и рабочие решения обсудят на примере успешных практик за 2023 год.

В этом году пройдет в офлайн-формате 33-ий сезон фестиваля российской рекламы Red Apple (основан 1992 году). Почетными спикерами станут иностранные специалисты из Аргентины, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Сербии и Узбекистана.

Образовательная программа начнется с большой стратегической сессии, посвященной определению роли и задач контента в настоящее время на российском и международном рынках

Во время второго дня НРФ’7 пройдут моно-выступления и тематические сессии, направленные на развитие креативной экономики: экспортный потенциал отечественного креатива, дизайн и брендинг, влияние индустрии на социальные коммуникации, актуальные контентные решения, вопросы искусственного интеллекта, метавселенных и новых технологий в медиастратегиях брендов.

Церемония награждения победителей Red Apple состоится на главной сцене КАРО 11 Октябрь.

Цель заключительного дня деловой программы НРФ’7 - модернизировать сложившуюся систему B2B и B2C-коммуникаций, чтобы успешно инвестировать бюджеты в медиа и монетизировать расходы.

Топ-менеджеры компаний медиакоммуникационной отрасли на Стратегической сессии обсудят эффективные направления масштабирования рынка с учетом глобальных бизнес-тенденций и инструменты для повышения качества рекламных сообщений.

НРА проведет дискуссию об эффективном использовании телерекламы в рамках большого ТВ-саммита. Увеличение российских брендов, успешная локализация западных компаний, ускорение роста performance (перфоманс) во всех медиа - это ключевые веяния нового года для российского рынка рекламы.

"Индустрию ожидает грандиозная юбилейная неделя…. Для рынка это больше, чем просто серия мероприятий. С поддержкой активных игроков отрасли мы хотим заявить о колоссальном вкладе рекламного бизнеса в развитие общества и экономики страны. Не менее важная составляющая всех наших проектов в этом году - повышение имиджа профессии “рекламист” в глазах общественности и сделать ее более привлекательной для молодежи.…, - комментирует ход подготовки проектов первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков, глава оргкомитета юбилейного года рекламы в России.

Организаторы: АКАР, АРИР, РАМУ, ЦРБК

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