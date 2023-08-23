Школы Сургутского района оснастили цифровым оборудованием по нацпроекту "Образование"

Восемь школ муниципалитета получили порядка 630 единиц оборудования более чем на 22 млн рублей

ТАСС, 23 августа. Школы Сургутского района получили цифровое оборудование на 22 млн рублей по нацпроекту "Образование", сообщил во вторник глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале.

"Муниципалитет впервые стал участником регионального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Благодаря этому сразу восемь школ Сургутского района получили новое оборудование более чем на 22 млн рублей. Педагоги и ученики смогут работать на новых проекторах, многофункциональных устройствах, ноутбуках, интерактивных комплексах, при необходимости использовать видеокамеры и современные телевизоры. Суммарно это порядка 630 единиц оборудования", - сообщил Трубецкой.

Глава района уточнил, что технику поставили в школы Белого Яра, Федоровского и Лянтора.

"Таким образом цифровая инфраструктура станет еще доступнее для школьников, а учителя смогут автоматизировать часть оргпроцессов, что снимет с них часть нагрузки", - написал Трубецкой.

Он добавил, что цифровая инфраструктура развивается также и в отдаленных поселениях, где в рамках регионального проекта "Современная школа" создаются инновационные центры образования "Точка роста" с роботехническими комплексами и цифровыми лабораториями, позволяющие детям углубленно заниматься биологией, физикой, химией, осваивать программы дополнительного образования. "Точки роста" работают в девяти поселениях Сургутского района, 1 сентября откроется еще один центр в школе поселка Солнечный, сообщил глава района.

"Всего на оснащение объектов образования в этом году мы направили порядка 108 млн рублей. На эти деньги в школы, детсады и учреждения допобразования закупили новую мебель, учебники, различное цифровое, спортивное оборудование, заменили технику на пищеблоках", - написал Трубецкой.