СРЗП провела Всероссийскую пресс-конференцию "Построим в России социальное государство!"

Участники мероприятия отметили наиболее актуальные, по их мнению, проблемы в социально-экономической сфере страны и обозначили пути их решения

ТАСС, 23 августа. Всероссийская пресс-конференция Партии СРЗП "Построим в России социальное государство!" состоялась 22 августа. В мероприятии приняли участие Председатель партии, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов, Сопредседатель партии, первый заместитель руководителя фракции "СРЗП" в ГД Геннадий Семигин, первый заместитель руководителя фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ" в ГД Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции "СРЗП" Яна Лантратова, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, депутат фракции "СРЗП" Михаил Делягин.

В режиме видеоконференции к мероприятию присоединились председатели советов региональных отделений партии: Наталья Манжикова (Республика Калмыкия), Павел Попов (Ивановская область), Лариса Егорова (Иркутская область), Андрей Кузнецов (Свердловская область), Анатолий Грешневиков (Ярославская область).

Кроме того, пресс-конференции также состоялись в региональных отделениях СРЗП по всей стране.

В начале мероприятия Миронов поздравил всех с Днем Государственного флага РФ и назвал символичным то, что именно в этот день Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ проводит пресс-конференцию, посвященную необходимости построения социального государства в нашей стране. Он напомнил, в Конституции РФ есть седьмая статья, в которой говорится о том, что Россия - социальное государство, "но, если быть честным, пока это некое намерение, и до реального социального государства очень далеко".

Он также сделал акцент на необходимости уделить большое внимание культуре.

Участники мероприятия отметили наиболее актуальные, по их мнению, проблемы в социально-экономической сфере страны и обозначили пути их решения.