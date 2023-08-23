В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная истории рекламы на Урале

Экспозиция будет работать с 23 августа по 29 сентября

ТАСС, 23 августа. В Екатеринбурге открывается выставка, посвященная истории рекламы на Урале. Она пройдет в креативном кластере "Домна" с 23 августа по 29 сентября 2023 года на выставке "145 лет рекламе. Культурное наследие" (18+).

Экспозиция выставки включает образцы плакатного искусства рубежа XIX–XX веков, плакаты и иллюстрации, созданные для предпринимателей дореволюционного Урала, агитплакаты художников СвердлГИЗа, "Окон РОСТА", а также работы современных екатеринбургских рекламных агентств.

В день открытия выставки гости смогут поучаствовать в VR-активности от JetStyle, разработавших сайт виртуальной реальности для проекта реставрации знаменитой "Белой башни" на Уралмаше. С помощью VR-гарнитуры посетители попадут в пространство конструктивизма и почувствуют на себе, как используются современные технологии в рекламе.

Выставочный проект реализован Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и НКО "Музей Рекламы". "Задумывая эту выставку, мы хотели показать, что в рекламе есть место не только коммерческому расчету, но и творчеству и философии. Реклама - это еще один вид искусства, который может быть реализован совершенно в разных ипостасях: в живописи, в кино, аудиовизуальном, а теперь - еще и в цифровом формате. Нам хотелось показать шедевры рекламного искусства не только профессионалам индустрии, но и широкому зрителю", - рассказывает Владимир Евстафьев, вице-президент АКАР и куратор выставки.

Екатеринбург станет первым городом, где будет представлена экспозиция об истории рекламы. В сентябре аналогичная выставка пройдет в Нижнем Новгороде, а в ноябре более масштабная экспозиция будет представлена в Москве, в ГУМе.

"Выставка в Екатеринбурге - часть масштабного проекта юбилейного года рекламы в России. В этом году индустрия отмечает 145-летний юбилей. Считается, что основоположником рекламного рынка в России стал Людвиг Метцель, в 1878 году им была учреждена "Центральная контора объявлений торгового дома Л. Метцель и Ко". Кстати, именно ему приписывают знаменитую фразу "Реклама - двигатель торговли". Спустя почти полтора столетия, рекламная индустрия по-прежнему играет огромную роль в развитии предпринимательства. Нам важно помнить истоки отрасли, делать лучшие образцы рекламного искусства доступными для широкого круга людей", - считает директор АКАР Урал и креативного агентства "Штольцман и Кац" Василий Рубан.

Часть экспозиции будет доступна 14 сентября посетителям Национального рекламного форума Регионы в Екатеринбурге. В онлайн-формате также можно ознакомиться с экспонатами, виртуальная версия выставки уже представлена для посетителей.